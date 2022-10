Der rote Anorak bildet einen Farbklecks inmitten der weiß-grauen Gletscherlandschaft. Anna Schilling aus Hohentengen hat ihr Siegerfoto während des Urlaubs in der Dachsteinregion in Österreich gemacht.

Bild: Anna Schilling

Tierisches Lesevergnügen bietet Anita Eckert ihren Ziegen zu Hause in Birndorf mit dem Alb-Bote. Während Berta der Vorleserin aufmerksam zuhört, hat Rudi die Zeitung zum Anbeißen gern.

Bild: Anita Eckert

Urlaubsstimmung kommt bei Bettina Prothmanns Siegerfotos auf. Die Alb-Bote-Leserin aus Wutöschingen hat Sohn Levin (9) am Ufer des Comersees in Italien fotografiert.

Bild: Bettina Prothmann

Das Wahrzeichen vom Reschensee, der Kirchturm des versunkenen Dorfes, bildet die Kulisse für das Foto von Joachim Kaiser aus Höchenschwand.

Bild: Joachim Kaiser

Abkühlung für die Füße hat Matthias Fehrenbacher nach einer Wanderung zum Feldberg in einem Brunnen gefunden. Linda Hak aus Unteralpfen hat ihn beim Lesen des Alb-Bote fotografiert.

Bild: Linda Hak

Über den Wolken, auf einem Flug auf die Insel Kos, entstand das Foto von Gabriele Höfler aus Weilheim.

Bild: Gabriele Höfler

Auf einem Holzstamm sitzen Leni (8) und Zarah (13) im Rhein bei Lienheim. Dagmar Chrzanowski aus Waldshut-Tiengen hat den Auslöser gedrückt.

Bild: Dagmar Chrzanowski

Opa in Ketten: Dieses Foto hat Gerda Rebmann aus Mauchen von ihrem Mann Bernhard und den Enkeln Nele und Anni in der Waldschenke am Schömberger Stausee gemacht.

Bild: Gerda Rebmann

Auf dem Tablet lesen Max (12) und Hannes (9) Meier aus Lauchringen den digitalen Alb-Bote im Adria-Urlaub.

Bild: Sven Meier

Eine Modenschau mit Alb-Bote-Hüten haben die drei Enkelinnen von Elisabeth Etspüler aus Günzgen mit einer Freundin im Garten veranstaltet. Für dieses niedliche Foto gibt es den Hauptpreis.

Bild: Elisabeth Etspüler

Zur Aktion: Zum 23. Mal hatte die Heimatzeitung im Sommer 2022 zum Wettbewerb „Mit dem Alb-Bote im Urlaub“ aufgerufen. Gefragt waren wieder Motive, die die Titelseite des Alb-Bote vor der Kulisse des Urlaubsorts zeigen. Dies kann auf einer Reise oder in der Heimat sein. Die zehn Siegerfotos erhalten Einkaufsgutscheine, die von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen gestiftet werden.