von sk

Bereits am 7. Juni wurden bei einer Kontrolle eines Lastzuges am Zoll Basel/Weil am Rhein rund 55 Kilogramm Haschisch in einem Hohlraum am Fahrzeug gefunden. Das meldet die Medienstelle Eidgenössische Zollverwaltung in einer Pressemitteilung.

Als Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) am 7. Juni am Autobahnzollamt Basel/Weil am Rhein eine von Deutschland kommende Sattelzugmaschine mit Auflieger kontrollierten, entdeckten sie einen mit einem Brett verdeckten Hohlraum.

Der Fahrer des Sattelzugs wollte aus Deutschland in die Schweiz einfahren. Bei der Kontrolle wurde das Rauschgiftversteck unter dem Lastwagen gefunden. | Bild: Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)

Bei der darauffolgenden eingehenden Kontrolle des Fahrzeuges erhärtete sich der Verdacht, dass es sich dabei um ein Schmuggelversteck handelt. Tatsächlich fanden die Zöllner darin schließlich insgesamt 20 Pakete mit 23,7 Kilogramm Marihuana und sechs Pakete mit 31,45 Kilogramm Haschisch.

Basel 41-Jähriger fährt mit Kokain im Fahrradkorb über die Grenze Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Fahrzeuginsassen und das Betäubungsmittel wurden der Kantonspolizei beziehungsweise Staatsanwaltschaft Basel-Stadt für das weitere Verfahren übergeben.

Es gehört zum Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren.