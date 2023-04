Viele Fragen von Bürgerinnen und Bürgerinnen hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Abschluss seines Besuches im Landkreis Lörrach zu beantworten. Zum Bürgerempfang nach Rheinfelden waren zwar nur etwa 180 Menschen aus Deutschland , Frankreich und der Schweiz gekommen, diese nutzen die Gelegenheit aber ausgiebig, um mit dem Spitzenpolitiker ins Gespräch zu kommen.

Bürgerempfang mit Ministerpräsident Kretschmann Video: Obermeyer, Justus

Kretschmann zeigte sich als volksnaher Landesvater und nahm sich viel Zeit für die persönlichen Gespräche. Erst nach fast drei Stunden, als auch jeder Fotowunsch erfüllt war, verließ er den Bürgersaal wieder in Richtung Stuttgart.

Bad in der Menge: Der Ministerpräsident nahm sich viel Zeit für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. | Bild: Obermeyer, Justus

Ein Thema tauchte bei der Bürgerfragerunde gleich mehrfach und in verschiedensten Facetten auf: Der Fachkräftemangel, der am Hochrhein durch die hohen Löhne in der nahen Schweiz besonders stark spürbar ist. Ob in Kindergärten, Behinderteneinrichtungen, in der Pflege, bei Ärzten, im Handwerk oder der Industrie – überall fehlt Fachpersonal.

„Wir werden den Fachkräftemangel nicht ohne gezielte Einwanderung in den Griff bekommen“, so Kretschmann. Wie diese funktionieren kann zeigt das Beispiel von Metzgermeister Klaus Lederer aus Weil am Rhein. Lederer ist Landesinnungsmeister des Fleischerhandwerks in Baden-Württemberg und Obermeister der Fleischerinnung Lörrach-Waldshut und bildet – gemeinsam mit anderen Metzgereien – seit einigen Monaten sieben Azubis aus Indien aus. Ein Pilotprojekt, das durchaus Schule machen könnte.

Bürgerempfang mit Ministerpräsident Kretschmann Video: Obermeyer, Justus

Welche Folgen der Fachkräftemangel haben kann, schilderte ein Rheinfelder Bürger: In den Kindergärten der großen Kreisstadt fehlen nämlich 300 Kindergartenplätze. Die Betreuungszeiten werden zudem so der Bürger. Mittlerweile verlören Eltern schon ihre Jobs, weil sie für ihre Kinder keine Betreuungsplätze bekämen.

Die Antwort von Kretschmann darauf war durchaus unbefriedigend und sorgte für allgemeines Raunen im Bürgersaal: „Die Kinderbetreuung ist die Aufgabe der Kommunen“, schob der Ministerpräsident die Verantwortung and die Städte weiter, ergänzte dann aber doch , dass man bestrebt sei, flexible Betreuungsmodelle zu ermöglichen. Es sei niemandem gedient, an den hohen qualitativen Standards festzuhalten, wenn man das Angebot nachmittags nicht aufrechterhalten könne.

Beim Bürgerempfang von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Rheinfelden mit Lörrachs Landrätin Marion Dammann. | Bild: Obermeyer, Justus

Dies betonte auch Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Ein Rheinfelder Modellprojekt, das auch wissenschaftlich begleitet wird, sehe vor, dass die Nachmittagsbetreuung zeitlich befristet verstärkt durch Assistenzkräfte erfolgen könne. „Wir haben die Räume, aber nicht das Personal“, stellte der OB klar.

Beim Bürgerempfang von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Rheinfelden mit Lörrachs Landrätin Marion Dammann. | Bild: Obermeyer, Justus

In seiner Ansprache betonte Winfried Kretschmann die Bedeutung gutnachbarschaftlicher Beziehungen zu Frankreich und der Schweiz. „Grundlage jeder guten Zusammenarbeit ist Vertrauen“, so Kretschmann.

Winfried Kretschmann mit Hasels Bürgermeister Frank-Michael Littwin. | Bild: Obermeyer, Justus

Die Schweiz sei für Baden-Württemberg ein wichtigerer Handelspartner als China. Auch wenn das Rahmenabkommen bedauerlicherweise gescheitert sei, wolle er sich dafür einsetzen, „die Schweiz so nah wie möglich an Europa heranzuführen.“