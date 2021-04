Hochrhein Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Milka wird 120: Sechs Fakten über die Schokolade und ihren Hersteller aus Lörrach

Seit 1901 gibt es die Milka-Schokolade. Ebenso lange wird sie im Werk in Lörrach produziert und von dort in mehr als 50 Länder exportiert. Zum 120. Geburtstag haben wir sechs kuriose Fakten über die Süßigkeit in der berühmten lila Verpackung zusammengetragen.