Manchmal sind tatsächlich aller guten Dinge drei. So wie bei Michel Sieber. Im dritten Anlauf hat der 33-jährige Waldshuter, der seit kurzem in Lauchringen lebt, als Kandidat an der RTL-Show „Lego Masters“ teilgenommen. Ab 1. September können die Zuschauer verfolgen, wie er mit seiner Teampartnerin Julia Elsen aus Hessen vor der Kamera Skulpturen aus Lego-Steinen baut.

Insgesamt drei Mal habe er sich für die Sendung, die in den kommenden Wochen immer freitagabends ausgestrahlt wird, beworben, erzählt Michel Sieber im Gespräch mit dieser Zeitung. „Beim ersten Mal war ich Ersatzkandidat, und beim zweiten Mal wäre ich dabei gewesen, wurde einen Tag vorher aber positiv auf Corona getestet“, berichtet er. „Das war richtig bitter“, fügt er hinzu.

Die acht Teams der Lego Masters 2023. Als Dritter und Vierte von links sind Michel Sieber aus Lauchringen und seine Teampartnerin Julia Elsen zu sehen. | Bild: RTL / Frank Hempel

Nun hat es also endlich geklappt. Mit seiner Teilnahme ist für Michel Sieber „ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen“. Für den Bewerbungsprozess habe er unter anderem Fotos von seinen selbst kreierten Lego-Bauwerken und ein Video über sich an die Produktionsfirma schicken sowie ein Casting in Köln absolvieren müssen.

Michel Sieber ist seit seiner Kindheit großer Lego-Fan. Als er ein Teenager war, wurden die zusammensteckbaren Plastiksteine des dänischen Herstellers jedoch „uncool“, wie er erzählt. Also verkaufte er seine Sammlung und investierte das Geld wie die meisten seiner Freunde in einen sogenannten Gaming-PC für Computerspiele.

Michel Sieber in seiner Wohnung in Lauchringen. Hinten links ist eine Nachbildung des Oberen Tores in Waldshut aus Lego-Steinen zu sehen. Auf dem Tisch steht eine Kuckucksuhr, die er ebenfalls aus Plastiksteinen gebaut hat. | Bild: Michel Sieber

„Im Nachhinein war das ein großer Fehler“, bedauert er. Denn heute wären die Lego-Steine laut Michel Sieber Tausende Euros wert. Vor einigen Jahren hat er die Liebe zu den bunten Steinen wieder entdeckt. „Ich brauchte eine neue kreative Nebenbeschäftigung, als ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe“, erzählt der selbstständige Fotograf, der sich größtenteils auf Hochzeiten spezialisiert hat.

Das Obere Tor wird das erste Projekt

Vor und während der Corona-Pandemie stellte Sieber sein erstes sogenanntes Moc fertig – ein maßstabgetreues Modell des Oberen Tores in Waldshut inklusive der vier Heiligen auf der Seltenbachbrücke. Moc ist die Abkürzung des englischen Begriffs „My own creation“ (Meine eigene Kreation) und bedeutet, das die Lego-Skulptur nicht aus einem vorgefertigten Bausatz besteht, wie er im Spielwarenhandel erhältlich ist.

Die Sendung Michel Sieber aus Lauchringen ist ab Freitag, 1. September, in der Sendung „Lego Masters“ auf RTL zu sehen. Die sechs Folgen der TV-Show werden jeweils freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Aufgezeichnet wurden sie bereits im Mai und Juni dieses Jahres in Köln. Bei Lego Masters bauen acht Teams vorgegebene Skulpturen aus Lego-Steinen. Eine Jury bewertet das Ergebnis. In jeder Folge scheidet ein Team aus. Die Gewinner teilen sich ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Das nicht mehr existierende Waldtor in Waldshut, das neue Feuerwehrgerätehaus, eine Kuckucksuhr und eine Fotobox, die echte Aufnahmen macht, zählen zu Michel Siebers weiteren Projekten. „Als nächstes plane ich den Nachbau der alten Metzig in der Kaiserstraße“, verrät der Lego-Bastler.

Ausstellung in Friedrichshafen

Einen Teil seiner Bauwerke präsentiert der 33-Jährige vom 3. bis 5. November 2023 bei der Ausstellung „Bricking Bavaria“ in Friedrichshafen, wie er im Gespräch verrät. Doch zunächst einmal hat er seinen großen Auftritt ab diesem Freitag im Fernsehen.

„Nervös war ich“, sagt er über die mehrwöchigen Dreharbeiten in einem Kölner Studio. Doch nicht wegen der ungewohnten Situation – die Lego Masters werden ohne Publikum aufgezeichnet –, sondern weil „die Erwartungshaltung von Freunden groß war, dass ich weiterkomme“, sagt er.

Moderator Daniel Hartwich präsentiert in einer Szene der TV-Sendung „Lego Masters“ das sogenannte Baustein-Battle. | Bild: RTL / Frank Hempel

Wie weit er mit seiner Teampartnerin Julia Elsen in dem Wettbewerb kommt oder ob die beiden sogar am Ende die Nase vorn haben, wird an dieser Stelle nicht verraten. „Wenn ich gewinnen sollte, würde ich mein Lego-Lager auffüllen und mit meiner Freundin verreisen“, erklärt Michel Sieber.

Seine Teampartnerin, die ihm von der Produktionsfirma zugewiesen wurde, habe er erst beim Casting kennengelernt. „Wir haben uns gut verstanden“, erzählt der Lego-Fan. Als witzig und gleichzeitig praktisch beschreibt er den Größenunterschied der beiden Kandidaten. „Ich bin 1,92 und sie ist 1,55 Meter. In der Show konnte sie unten bauen und ich oben“, beschreibt er die Arbeit an den zum Teil großformatigen Lego-Skulpturen.

Ein gutes Team: Michel Sieber und Julia Elsen sind beide leidenschaftliche Lego-Bauer. | Bild: Michel Sieber

Witzig sei auch Daniel Hartwich, der neben den Lego Masters die Tanzshow „Let‘s Dance“ und das Dschungelcamp moderiert. „Wenn die Kamera aus ist, hat er sogar noch flottere Sprüche auf den Lippen“, erinnert sich Michel Sieber.

Im Fernsehen wird nicht nur zu sehen sein, wie er sich im Studio beim Lego-Bauen schlägt und von einer Jury bewertet wird. Das TV-Team hat auch eine Homestory im alten Waldshuter Feuerwehrgerätehaus und in Siebers neuer Wohnung in Lauchringen gedreht. „Ich war frisch eingezogen, und die Umzugskartons standen noch herum“, sagt er schmunzelnd.