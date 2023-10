Keine Angst vor der Zukunft – das hat Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, rund 300 Jungmeistern mit auf den Weg gegeben. „Wir als Handwerker haben gelernt, mit Problemen umzugehen“, ermutigte er die erfolgreichen Meisterkursabsolventen auf der Feier der Handwerkskammer Konstanz in der Arena Geisingen.

Heizungsbauer Adrian Zwerenz aus Lottstetten (Mitte). | Bild: Oliver Hanser, Handwerkskammer Konstanz

Über 800 Gäste kamen zur Übergabe der Abschlussurkunden in die Sportarena, informierte die Handwerkskammer in einer Mitteilung. Feierlich bekamen die Absolventen ihre Meisterbriefe von Werner Rottler und Hauptgeschäftsführer Georg Hiltner überreicht. Eine besondere Ehrung erhielten die Jahrgangsbesten aus den 15 Gewerken. Dass sie die besten Abschlüsse gemacht hatten, wussten die Meister vorher nicht. Umso größer war die Überraschung, als Moderator Sebastian Messerschmidt sie zur Übergabe der gerahmten Meisterbriefe auf die Bühne rief. Zwei der besten kommen aus dem Landkreis Waldshut: Feinwerkmechaniker Gabriel Buntru aus Grafenhausen und Heizungsbauer Adrian Zwerenz aus Lottstetten.

Stolz auf den Abschluss

Bewegend war laut Mitteilung das große Finale, bei dem alle Meister gemeinsam auf der Bühne standen – stolz über den bestandenen Abschluss. Anschließend ließen sie sich im Goldregen zu der Musik der Band Men in Blech in der Arena feiern. Georg Hiltner dankte allen, die an der Ausbildung mitarbeiteten. Die Teamarbeit von Ehrenamtlichen, Mitarbeitern der Bildungsstätten, wie den Lehrmeistern, habe zum erfolgreichen Abschluss beigetragen. Mancher Kommentar der Meister zeugte von der teilweise tiefen Verbundenheit mit den Ausbildern. 319 Jungmeister aus 15 Gewerken erhielten auf der Meisterfeier ihre Meisterurkunden. Abgelegt haben sie ihre Prüfungen zwischen Herbst 2022 und 2023. Die beliebtesten Gewerke sind seit Jahren Kraftfahrzeugtechniker, Friseur, Elektrotechniker, Installateur und Heizungsbauer, sowie Zimmerer.

Die besten Meister ihres Fachs wurden von Kammerpräsident Werner Rottler (links) und Kammerhauptgeschäftsführer Georg Hiltner (rechts) auf der Bühne geehrt. Darunter sind auch zwei Meister aus dem Landkreis Waldshut: Installateur- und Heizungsbauermeister Adrian Zwerenz aus (erste Reihe, Zweiter von links) und Feinwerkmechanikermeister Gabriel Buntru (erste Reihe, Dritter von rechts). | Bild: Hanser, Oliver

Der Anteil der Frauen, die die Meisterprüfung absolvieren, liegt bei 18,8 Prozent. Bei den Friseuren ist der Frauenanteil am höchsten. In diesem Jahr aber sind auch Frauen in den Gewerken Kraftfahrzeugtechniker, Stuckateur, Maler und Lackierer, Installateur- und Heizungsbauer und Konditor unter den Geehrten. Der einzige Uhrmachermeister ist weiblich. Der älteste Absolvent war 54 Jahre alt, im Durchschnitt sind die Meister 27 Jahre alt.

Das Motto der diesjährigen Meisterfeier „Mit Schwung in die Zukunft“ griffen Rottler und Hiltner in einer kurzen Talkrunde mit Sebastian Messerschmidt auf. Jeden Tag seien Handwerkerinnnen und Handwerker in ihrem Beruf gefordert, spontan Lösungen zu finden und sich flexibel immer wieder neuen Situationen anzupassen. Sie seien trotz der vielen aktuellen Krisen bestens vorbereitet auf das Berufsleben, sagte Rottler. „Als Meister müssen Sie sich keine Zukunftssorgen machen.“ Es gebe viel zu tun. Allein schon die Klimawende und eine älter werdende Gesellschaft, die mehr handwerkliche Dienstleistungen benötige, halte viele Aufgaben für das Handwerk bereit, so der Schornsteinfegermeister.