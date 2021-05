von sk

Über das Pfingstwochenende hat die Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Waldshut-Tiengen zahlreiche alkoholisierte Fahrer kontrolliert.

Am Samstagmittag, 22. Mai, wurde in Waldshut ein 46-jähriger Autofahrer kontrolliert. Bei ihm zeigte der Alcomat einen Wert von rund 1,2 Promille an, weshalb eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein eingezogen wurde.

Um 19.20 Uhr musste ein 50-jähriger Autofahrer das gleiche Prozedere über sich ergehen lassen. Er war mit rund 1,1 Promille in Tiengen gestoppt worden.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Klein-Lastwagens wurde gegen 22.45 Uhr in Kadelburg mit rund 0,7 Promille beanstandet.

Rund zwei Promille hatte ein 58-jähriger Autofahrer intus, der am Sonntag, 23. Mai, gegen 18 Uhr, in Unterlauchringen angehalten worden war.

In Bonndorf war gegen 22.30 Uhr ein 21-jähriger mit rund 0,7 Promille unterwegs.

Das halbe Dutzend machte schließlich am Pfingstmontag ein 40-jähriger voll, der mutmaßlich alkoholisiert zum Polizeirevier gefahren war. Bei ihm zeigte der Alcomat rund 0,6 Promille an.