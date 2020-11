von sk

Zu einem Unfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer von der Straße abkam und gegen einen Stein am Straßenrand prallte, kam es am Mittwoch, 11. November, kurz nach 21 Uhr in Spreitenbach.

Der 48-Jährige fuhr laut Kantonspolizei Aargau auf der Bodenäckerstraße in Spreitenbach. Dabei geriet der Wagen von der Straße ab und kollidierte mit einem größeren Stein. Die Polizei fand den Unfallverursacher unverletzt, aber deutlich alkoholisiert vor.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet über 1,7 Promille. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Lenker den Führerschein ab. Dieser wird nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.