Laut Aussage der deutschen Händler würden sich Schweizer Kunden an die Maskenpflicht in Deutschland halten und es herrsche gute Stimmung. Das Bad Säckinger Ordnungsamt hat aber schon Bußgelder verhängt – allerdings betrafen diese auch Kunden aus Deutschland.

Die Maskenpflicht in Geschäften zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 gilt nur auf deutscher Seite des Rheins. Dementsprechend sorgte in mehreren grenznahen deutschen Gemeinden in der vergangene Woche, die Missachtung dieser Pflicht