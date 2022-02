Was war passiert?

Die Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Der 81-Jährige erschien am Freitag, 11. Februar, kurz vor 10 Uhr ohne Mund-Nasen-Bedeckung an der Teststation, um einen Schnelltest zu machen. Dabei wurde er mehrfach auf die fehlende Maske angesprochen, „was ihn wohl partout nicht interessierte“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Zwischenzeitlich sei der 34-jährige Betreiber der Teststation kontaktiert worden. Als dieser vor Ort erschien, schlug ihm der 81-Jährige laut Polizei auf die Brust, beleidigte diesen ab und schlug ihm ein zweites Mal ins Gesicht. Der Betreiber machte keine Verletzungen geltend.

Der Angreifer verließ ohne einen Test die Örtlichkeit. Dafür erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.