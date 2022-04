von SK

Nach einem Angriff und Drohungen gegen Passanten hat die Schaffhauser Polizei am Montagmittag, 11. April, in der Stadt Schaffhausen einen Mann verhaftet. Denn zuvor seien bei der Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei mehrere Meldungen eingegangen, dass ein aggressiver Mann Passanten angreife und bedrohe. Die Polizei sei daraufhin sofort ausgerückt und habe den 29-jährigen Schweizer verhaften können. Der Mann habe sich auch in der Folge renitent gegenüber den Polizisten gezeigt, wie die Schaffhauser Polizei in einer Pressemitteilung informiert.

Der 29-Jährige werde sich nun vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten müssen, hieß es in der Mitteilung.