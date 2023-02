Die Bundespolizei hat am Mittwochabend, 1. Februar, am Grenzübergang in Waldshut einen Mann (59) festgehalten, der per Haftbefehl gesucht wurde. Weil er eine offene Geldstrafe von fast 2000 Euro vor Ort beglich, kam er um einen Ersatzfreiheitsstrafe herum, teilt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mit.

Darum wurde ein Haftbefehl erlassen

Die Beamten kontrollierten den Mann am Grenzübergang und überprüften die Personalien. Es stellte sich laut Angaben heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Das Gericht hatte gegen den 59-Jährigen eine Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verhängt. Bis dato hatte er die Strafe nicht bezahlt und keine Ersatzfreiheitsstrafe angetreten. Deshalb war gegen ihn ein Haftbefehl erlassen worden.

Die Crux: Bei der jüngsten Kontrolle sei der Mann als Beifahrer im Auto gesessen. Der 59-Jährige zahlte die Summe von 1969 Euro vor Ort, damit er nicht hinter Gitter musste. (sk)