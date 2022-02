Hochrhein/Südschwarzwald vor 36 Minuten

Mancherorts Schnee, andernorts grüne Wiese? So unterschiedlich ist das Wetter derzeit in der Region

Unterschiedlich präsentiert sich das Wetter am 1. Februar in der Region: In Wehr sind die Dächer schneebedeckt, in der Waldshuter Innenstadt ist kein Flöckchen zu sehen.