Machbar oder doch nur Wunschvorstellung? Das sagen Bürgermeister am Hochrhein zur Vier-Tage-Woche

Seit dem 1. Juni können Mitarbeiter der Stadt Mengen im Kreis Sigmaringen beantragen, nur noch an vier Tagen in der Woche arbeiten zu gehen. Wäre das Modell auch für Gemeindeverwaltungen am Hochrhein eine Option?