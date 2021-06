von Ursula Freudig

„Oh, das ist ein Russe, die Russen sind doof, die können keine Autos bauen, hat es anfangs geheißen“, erzählt der Automechanikermeister Werner Kirchner (82). Dieses Vorurteil hatte nicht lange Bestand, im Gegenteil: Bis 2008 hat Werner Kirchner in Dogern 34 Jahre lang mit großem Erfolg die russische Automarke Lada verkauft. 1969, nach der Meisterprüfung, hatte er mit Eröffnung einer Reparaturwerkstatt in Dogern den Grundstein für seine Erfolgsgeschichte gelegt. Er war zunächst Vertreter für DAF-Autos. Als DAF die Auto-Produktion einstellte, sattelte er auf Lada um.

Zur Person Werner Kirchner kommt aus Ostpreußen. Ab 1948, nach der Flucht mit seiner Familie, lebte er im Kreis Waldshut in Waldkirch. Er lernte bei der Firma Peter Ebner in Oberalpfen Kfz-Mechaniker, legte 1957 die Gesellenprüfung ab und arbeitete danach eine Zeitlang in der Schweiz. Ab 1958, mit Unterbrechung durch Ableisten des Wehrdienstes, war er bei der Reparaturwerkstatt Martin in Dogern beschäftigt. 1968 legte er die Meisterprüfung ab. 1969 eröffnete er in Dogern eine eigene Reparaturwerkstatt und übernahm 1974 eine der ersten Lada-Vertretungen in Westdeutschland. 2008 ging er in den Ruhestand. Ein Nachfolger für seinen Betrieb konnte nicht gefunden werden. Werner Kirchner ist verwitwet, hat zwei Töchter und drei Enkelkinder.

1974 übernahm er eine der ersten Lada-Vertretungen in Westdeutschland und besuchte in der Folge Lehrgänge und Seminare für Lada-Automobile. Er hatte damit den richtigen „Riecher“. Die „Russen“ überzeugten schnell immer mehr Menschen. Unheimlich gut hätte er in den ersten Jahren verkauft, erzählt Werner Kirchner und nennt auch gleich den Hauptgrund: „Der Lada war ein sehr großes, preiswertes Auto, das billigste in der 200 Kubik-Klasse.“

Aus alten Zeiten: Blick auf die Lada-Sonderschau 1986 auf dem Firmengelände von Werner Kirchner in Dogern. | Bild: Privat

Der kleinere hat nach seiner Aussage damals 6900 DM gekostet, der größere 7300 DM. Außerdem hätte ihn große Robustheit ausgezeichnet. Diese wurde damals mit der Überreichung eines Pokals, dem sogenannten „Silbernen Schaltknopf“, regelmäßig öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt. Ein Zeitungsbild im Album von Werner Kirchner aus dem Jahr 1986 zeigt eine Frau aus Brunnadern, die – so heißt es dort – mit ihrem Lada 250.000 Kilometer ohne größere Reparaturen gefahren ist und hierfür den „Silbernen Schaltknopf“ überreicht bekommen hat. Selbstverständlich fährt Werner Kirchner damals wie heute selbst einen Lada, aktuell einen Priora.

Die Automarke Lada Lada ist die Marke des Mitte der 1960er Jahre gegründeten russischen Automobilherstellers Avtovaz in Togljatti an der Wolga. Die damalige sowjetische Regierung arbeitete bei Gründung des Werks mit dem italienischen Autohersteller Fiat zusammen, das erste Lada-Modell lehnt sich deshalb an den Fiat 124 an. Heute gehört Lada zur Renault-Gruppe. Als Kultauto gehandelt wird vor allem der Allrad-Klassiker Lada Niva 4X4. Besonders bei Förstern und Jägern ist er auch heute noch sehr beliebt. Seit 2020 hat Lada den Export von Lada-Neuwagen nach Europa auf dem offiziellen Vertriebsweg eingestellt. Strengere Abgasvorschriften der EU, denen Lada-Motoren bislang größtenteils nicht entsprechen, werden allgemein in der Presse als Hauptgrund genannt. Von Lada-Fans initiiert, läuft aktuell auf der Plattform „campact“ eine Online-Petition „für den Erhalt aller aktuellen Lada-Modelle in Deutschland und der EU“. Ab 2024 sollen neue Lada-Modelle, darunter eine Neuauflage des Klassikers Niva 4x4, auf den Markt kommen.

Der passionierte Lada-Fan ist auch in seinem Ruhestand vielbeschäftigt. Werner Kirchner arbeitet auf 450-Euro-Basis bei einem Kollegen in einer Autowerkstatt und geht „nebenher“ ausgiebig seiner großen Leidenschaft nach: Oldtimer. Er repariert im Familienkreis alles, was einen Motor hat und sich einmal vorwärts bewegt hat, egal wie lange das her ist. Kein Alter, kein Rost, keine noch so großen offensichtlichen oder versteckten Defekte und „Macken“ schrecken ihn ab. Erst kürzlich hat er in einem Weilheimer Ortsteil den Traktor seines Neffen hergerichtet, einen roten Porsche AP 22, Baujahr 1956, so dass einer erfolgreichen TÜV-Abnahme jetzt nichts mehr im Wege steht. Eine Herausforderung war das keineswegs für den versierten Kenner traditioneller Antriebsmechanik. „Was man gelernt hat, verlernt man nicht“, sagt er und verweist damit indirekt auf die Unterschiede zwischen seiner und der heutigen Ausbildung im Kfz-Gewerbe.

Mehr Elektronik im Auto

Seit 2003 spricht man auch nicht mehr vom Kfz-Mechaniker, sondern mit Blick auf die zunehmende Elektronik in Automobilen, vom Kfz-Mechatroniker. Die Ausbildungsinhalte haben sich grundlegend verändert. Was aber mit den Worten von Kirchner auch bedeutet, dass in neueren Modellen kaum noch was zu reparieren ist: „Man kann nur noch tauschen, es heißt nur noch alles neu, wer sich noch mit Oldtimern auskennen will, muss sich das selber aneignen.“ Austauschen ist für den Automechaniker alter Schule langweilig. Nur beim Reparieren ist er in seinem Element. Die „Story“ über den Porsche-Traktor Junior, 14 PS, Baujahr 1959, hat es 1998 sogar in die hiesige Zeitung gebracht.

Lange Reise: Werner Kirchner auf dem Porsche Junior-Traktor, den er repariert hat und 1998 von Dogern zum Wohnort seiner Tochter nahe Nürnberg gefahren hat. | Bild: Privat

Per Autotransporter kam der fahruntüchtige Oldtimer-Traktor aus dem Markgräflerland nach Dogern. In 500 Arbeitsstunden hat Werner Kirchner aus einer Rostlaube ein wahres Prachtstück gemacht, heißt es sinngemäß in dem damaligen Zeitungsartikel. Damit nicht genug. Er fuhr den generalüberholten und TÜV-geprüften Traktor, im Artikel auch liebevoll „Schnauferl“ genannt, als Geburtstagsgeschenk persönlich zum Wohnort seiner Tochter nahe Nürnberg. Das beschauliche Tempo von 20 Stundenkilometern machte einen Zwischenstopp mit Übernachtung in Gundelfingen bei Ulm nötig. Werner Kirchner erinnert sich noch gut an die dortige Wirtin, die damals felsenfest behauptete: „Porsche macht nur Rennwägen.“ Einige Oldtimer stehen in der Garage des Ex-Lada-Händlers. Dank seines Könnens und seiner Reparaturlust sind sie voll fahrtüchtig. Ein knallrotes Goggomobil etwa, Baujahr 1969. Er hat es vor längerer Zeit komplett für seine zweite Tochter hergerichtet.

Klein und knallrot: Dieses Goggomobil, Baujahr 1969, hat Werner Kirchner von Grund auf hergerichtet und einer seiner beiden Töchter geschenkt. | Bild: Ursula Freudig

In seinen Gesellenjahren hat Kirchner in einer Dogerner Firma gearbeitet, die unter anderem Goggomobile führte. In Lehrgängen hat er sich damals beim Goggomobil-Hersteller Glas umfassende Kenntnisse über den „schnuckeligen“ Kleinstwagen erworben. Ein Puch-Motorrad, Baujahr 1955, hat er ebenfalls repariert.

„Liebhaberstück“: Auf dieser Puch, Baujahr 1955, ist Werner Kirchner noch heute ab und zu unterwegs. | Bild: Ursula Freudig

Er fährt die Maschine selbst, war vor Kurzem noch auf der Puch in Österreich im Urlaub und hat auf ihr vor Corona regelmäßig mit seinen Oldtimer-Freunden Touren unternommen. Das Rentnerleben von Werner Kirchner ist also alles andere als langweilig. Viel Arbeit macht auch ein großer Garten neben seinem Haus. Seit dem Tod seiner Frau bewirtschaftet er ihn allein. Und da er halbe Sachen nicht mag, schenkt er ihm den gleichen Einsatz und die gleiche Sorgfalt wie jedem Oldtimer, den er auf Vordermann bringt.