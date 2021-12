Ühlingen-Birkendorf vor 3 Stunden

Lösung für den Ühlinger Ärztestreit? Nun macht das Landgericht Waldshut einen Vorschlag, wie es weitergehen soll

Seit einer gescheiterten Praxisübernahme in Ühlingen liegen sich die Ärzte Ralf Berg und Mohamed Jafar in den Haaren. Berg praktiziert seit Anfang des Jahres ohne Mietvertrag in den Räumlichkeiten, die eigentlich Jafar hätte übernehmen sollen. Die Klage Jafars auf Herausgabe der Praxis wurde nun vor dem Waldshuter Landgericht behandelt.