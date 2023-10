Wer als Zeuge vor Gericht geladen wird, ist verpflichtet zu erscheinen. Bei Missachtung der Ladung riskiert man ein Ordnungsgeld oder kann sogar zwangsweise vorgeführt werden. Außer man ist Schweizer. So scheint es zumindest, wenn man den aktuellen Prozess um die Vorgänge bei der Hochrhein-Eggberg-Klinik (HEK) verfolgt. Dort geht es um Vorwürfe des Betrugs und der Insolvenzverschleppung.

Am dritten Verhandlungstag tauchten mehrere Schweizer Investoren, die als Zeugen geladen wurden, nicht auf. Sie hätten mit ihren Aussagen zur Aufklärung der finanziellen Machenschaften, in die die Immobilienverwaltungsfirma der Angeklagten verstrickt war, beitragen können. Auf telefonisches Nachfragen der vorsitzenden Richterin Stefanie Hauser hin, betonten sie jedoch, dass sie der Vorladung nicht folgen werden. Konsequenzen aufgrund ihres Fehlens müssen sie nicht erwarten.

Wie kann das sein, dass Schweizer Zeugen einfach nicht erscheinen? Ute Wendler, Richterin und Pressereferentin des Landgerichts Waldshut-Tiengen, gibt Auskunft über die komplexe Rechtslage.

Überstaatliche Regeln: Das Völkerrecht

„Grundsätzlich verbietet das Völkerrecht einem Staat, in einem anderen Staat hoheitliche Handlungen vorzunehmen. Dazu zählt auch die Ladung von Zeugen vor ein Gericht“, erklärt Wendler. Die Rechtslage betrifft also nicht nur die in der Schweiz, sondern alle im Ausland wohnhaften Zeugen.

Zwangsmittel dürfen somit weder angedroht, noch tatsächlich verhängt werden, um nicht in die Souveränität des anderen Staates einzugreifen, wie die Richterin erläutert. Bei der Staatsangehörigkeit des Zeugen wird dabei kein Unterschied gemacht.

„Dies gilt gleichermaßen für deutsche und Schweizer Gerichte, wenn der Zeuge im jeweils anderen Staat wohnhaft ist“, so Wendler, „und unabhängig von der Art des Delikts.“ Ganz gleich ob es um Betrug und Insolvenzverschleppung geht, wie hier im HEK-Prozess, oder um Kapitalverbrechen: Eine Aussage kann nicht erzwungen werden.

Wenn ein in der Schweiz wohnhafter Bürger, egal welcher Staatsangehörigkeit, also in Deutschland Zeuge eines Mords wird, muss er nach der Rechtslage nicht vor einem deutschen Gericht aussagen. Er kann ohne Konsequenzen zuhause bleiben. Und andersherum genauso. Doch erschwert das nicht, gerade hier in der Grenzregion, die Rechtsprechung ungemein? Könnte der HEK-Prozess an unwilligen Zeugen scheitern?

Richterin Ute Wendler: „Grundsätzlich verbietet das Völkerrecht einem Staat, in einem anderen Staat hoheitliche Handlungen vorzunehmen. Dazu zählt auch die Ladung von Zeugen vor ein Gericht“ | Bild: Baier, Markus

Welche Möglichkeiten haben die Gerichte?

„Aufgrund dieser Rechtslage bestehen zwischen zahlreichen Staaten Abkommen, die in diesem Fall die Möglichkeit vorsehen, dass der Zeuge in dem Staat seines Wohnsitzes durch die dortigen Behörden im Wege der Rechtshilfe vernommen wird“, klärt Ute Wendler auf. Solche Abkommen gibt es sowohl mit der Schweiz, als auch mit den EU-Mitgliedern.

Der ersuchte Staat habe dann die Möglichkeit, eigene Ordnungs- und Zwangsmittel anzuwenden, um eine Aussage des betroffenen Zeugen doch noch zu erzwingen und sie für ein deutsches Verfahren bereitzustellen, so Wendler.

Theoretisch möglich wäre das also auch im Fall des HEK-Prozesses. Doch Wendler berichtet, dass ihr solche „Extremfälle“ zumindest aus ihrer Praxis nicht in Erinnerung seien.

Im Ausland wohnhafte deutsche Staatsbürger, wie einer der Zeugen im HEK-Prozess, können auch durch Beamte eines deutschen Konsulats vernommen werden, erklärt die Richterin – aber auch nicht zwangsweise.

Für besonders „bequeme“ Zeugen besteht außerdem die Möglichkeit, eine schriftliche Aussage zu machen oder eine Videovernehmung durchzuführen. Doch auch hierbei ist das Einverständnis des ausländischen Wohnsitzstaates nötig. „Auch kommt in Betracht, durch die Zahlung eines Vorschusses auf die Reisekosten oder die Zusicherung freien Geleits etwaige Hinderungsgründe zu beseitigen“, berichtet Wendler.

Kreis Waldshut Ihr Einsatz ist aller Ehren wert: Die Polizei zeichnet vier mutige Lebensretter aus Das könnte Sie auch interessieren

Routinierter Rechtshilfeverkehr

„Generell gehört der Rechtshilfeverkehr mit der Schweiz – nicht nur in Hinblick auf Zeugenvernehmungen – hier in der Grenzregion zur Routine“, erklärt die Richterin. So stehe die Weigerung eines Zeugen der Durchführung eines Prozesses auch nicht im Wege, informiert Wendler, durch das Rechtshilfeersuchen könne es allenfalls zu Verzögerungen kommen.

Ob das auch beim HEK-Prozess der Fall sein wird, muss die vorsitzende Richterin Stefanie Hauser entscheiden. Um Aussagen der geladenen Zeugen zu bekommen, müsste sie die Schweizer Kollegen um Rechtshilfe bitten.

„Rechtshilfeersuchen dauern in der Regel mehrere Monate“, gibt der Sprecher des Amtsgerichts Bad Säckingen und Richter Jan Meents zu bedenken. „Wie im Falle des Ausbleibens von Zeugen verfahren wird, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab“, erklärt er. So muss auch beim HEK-Prozess abgewogen werden, ob die Aussagen der Schweizer Investoren, die geladen wurden, eine lange Verzögerung der Verhandlung wert sind.