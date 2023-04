„Hilf Kämpfer Tim“: Mit diesem Slogan hat der Schlittenhundeverband Baden Württemberg (SSBW) am Ostermontag zur Stammzellenspende für sein jüngstes Mitglied Tim aufgerufen. Im Ortsteil Schwarzenbach kamen Mitglieder des SSBW und auch Anwohner, um sich im Haus Büscher als möglicher Stammzellspender registrieren zu lassen. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hatte dafür Registrierungssets zur Verfügung gestellt.

Tim kämpft zum zweiten Mal gegen den Krebs

Der aus Schliengen-Mauchen kommende Tim wird im April zwei Jahre alt. Er ist dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Die DKMS unterstützt die Suche nach einem Lebensretter für Tim mit einer Online-Registrierungsaktion. Auf der Internetseite informiert die Organisation über das Schicksal des kleinen Jungen und seiner Familie.

Es ist bereits Tims zweite Krebserkrankung in seinem noch so jungen Alter. Denn Tim ist mit einem Steißbeinteratom zur Welt gekommen: Einer der häufigsten Keimzelltumoren, die im Kindesalter auftreten.

Tim (2) aus Schliengen hat Blutkrebs und braucht einen passenden Stammzellspender. | Bild: privat

Mehrere Operationen, Chemotherapien, eine Strahlentherapie und über 50 Narkosen musste er über sich ergehen lassen, um die Krebszellen zu entfernen.

Kurze Zeit darauf kam der nächste Schock für Tim und seine Eltern Aline und Mark: Blutkrebs. Erst vor wenigen Wochen erhielt Tim die Diagnose.

Die DKMS Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) wurde 1991 gegründet. Seither haben laut Angaben der DKMS mehr als 100.000 Menschen eine Spende erhalten. Weltweit sind 11,5 Millionen Menschen registriert, davon kommt die Hälfte (7,3 Millionen) aus Deutschland. Im Landkreis Waldshut sind 17.200 potentielle Spender registriert, 136 von ihnen haben schon Knochenmark gespendet. 18.000 Spender gibt es im Landkreis Lörrach, 154 Menschen haben schon gespendet. Die Wahrscheinlichkeit Spender zu werden, liegt laut Angaben der DKMS durchschnittlich bei 1 Prozent. Wie kann ich Spender werden? Spender werden kann laut Auskunft der DKMS jeder, der gesund ist und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist. Auf der Internetseite der DKMS können Interessierte nach dem Beantworten einiger Fragen ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Mit den beigelegten Wattestäbchen wird ein Wangenabstrich gemacht, die Probe wird zurückgeschickt und innerhalb vier bis sechs Wochen sind Spender weltweit registriert.

Klar ist: Tim ist ein Kämpfer! Selbst nach intensiven Behandlungen verzaubert er das Krankenhauspersonal mit seinem Lächeln, schreibt die DKMS. Damit hilft er auch seinen Eltern, mit dieser schwierigen Situation besser umgehen zu können.

Bild: privat

Der kleine Tim ist jetzt auf eine Stammzellspende angewiesen. „Hilf Tim und schenke ihm und anderen Betroffenen eine Chance auf ein gesundes Leben“, bitten Tims Eltern Aline und Mark.

Aktion im Rahmen des Ostercamps in Todtmoos

Die Registrierungsaktion in Todtmoos war ein Lichtblick für den Jungen und seine Familie. Sie fand im Rahmen des ersten Ostercamps in der Geschichte des Schlittenhunderennens in Todtmoos statt.

Die Organisatoren der Aktion für Tim, Isabella Heitz und der stellvertretende Vorsitzende André Bobek, zeigten sich hoch zufrieden über die rege Teilnahme. Bobek sagte: „Der Vater von Tim hat vorhin mit mir Kontakt aufgenommen. Er war den Tränen nahe.“

Für sie war es eine „coole Aktion“: André Bobek und Isabella Heitz (SSBW) waren unterwegs auf dem Gelände des Ostercamps in Todtmoos-Schwarzenbach. | Bild: Tobias Büscher

Mittlerweile können sich hilfsbereite Menschen auch bequem und selbstständig von Zuhause aus als Stammzellenspender registrieren lassen. Dafür muss man sich lediglich ein kostenfreies Registrierungsset für einen Wangenabstrich zuschicken lassen.

Im Haus Büscher in Schwarzenbach fand die Registrierung als möglicher Stammzellspender für Tim statt. Mit einem Wattestäbchen wird dabei eine Speichelprobe von der Innenseite des Wange genommen. | Bild: Sonja Bobek

So, wie es einige Menschen aus Todtmoos und Umgebung taten, nachdem sie durch die Aktion auf Tims Schicksaal aufmerksam wurden: „Es waren einige Leute vor Ort. Dazu haben wir von vielen erfahren, dass sie sich Spendermaterialien nach Hause schicken lassen haben“, sagt der Vorsitzende Michael Roupp.

Weitere Registrierungsaktion in Auggen

Eine weitere Hilfsaktion für Tim ist auch schon geplant. Die Freiburger Stammzelldatei registriert am 16. April in Auggen Menschen, die Tim helfen möchten. Zwischen 11 und 16 Uhr findet die Veranstaltung in der Finanzkanzlei Südbaden an der B3 Nr. 1 statt.

Weitere Fälle in der Region

