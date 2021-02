Ihr Verein musste wegen der Corona-Pandemie auf wichtige Einnahmen verzichten? Diese Einnahmen werden aber dringend für den laufenden Vereinsbetrieb benötigt? Dann können Sie sich beim elften gemeinsamen Wettbewerb „Wir helfen Vereinen“ von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus bewerben. Aber die Zeit drängt: Bewerbungen sind noch bis Mittwoch, 3. Februar, möglich.

Worum geht es beim Vereinswettbewerb?

Wegen der Kontaktbeschränkungen und der verschärften Corona-Regeln ist seit März 2020 ein normales Vereinsleben quasi unmöglich. Regelmäßige Treffen konnten nur digital stattfinden, Hauptversammlungen wurden abgesagt oder im Freien mit großem Abstand nachgeholt. Hart getroffen hat die Vereine auch die Absage ihrer lang geplanten und traditionellen Veranstaltungen. Denn oft sind diese eine wichtige Einnahmequelle für den laufenden Vereinsbetrieb – sei es die Bezahlung von Trainern oder Dirigenten, Investitionen in die Ausbildung von Jugendlichen oder das Stemmen laufender Kosten. Um diesen Vereinen in schwierigen Zeiten die Aufrechterhaltung des Betriebs zu ermöglichen, loben Sparkasse und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für Vereine“ 30.000 Euro aus.

Wer kann sich bewerben?

Beim Vereinswettbewerb 2021 gibt es zwei Kategorien. Bewerben können sich Vereine, denen in der Corona-Pandemie finanzielle Einnahmen weggebrochen sind, die sie zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs benötigen. Also beispielsweise fehlende Eintrittsgelder oder Verkaufsumsätze bei Veranstaltungen, die üblicherweise für Personal, Mieten und Nebenkosten für Vereinsräume, Kosten für dringend notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen benötigt werden. Bewerben können sich aber auch Vereine und Gruppen, die sich in der Corona-Pandemie mit besonderen sozialen Maßnahmen für die Gesellschaft eingesetzt haben und noch einsetzen. Hierzu zählen beispielsweise der Einkaufsservice, der Fahrservice oder das Maskennähen für Risikogruppen.

Was gibt es zu gewinnen?

Zu gewinnen gibt es Geldpreise im Gesamtwert von 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für Vereine, Gruppen und Institutionen im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen und 15.000 Euro für den Bereich der Ausgabe Waldshut. Die 15.000 Euro werden wie folgt aufgeteilt: Es gibt jeweils zehn Mal 1000 Euro und jeweils zehn Mal 500 Euro zu gewinnen.

Beispiele für mögliche Bewerbungen Beispiel 1 Vereine, denen wegen der Corona-Pandemie finanzielle Einnahmen weggebrochen sind (Eintrittsgelder, Verkaufsumsätze von Speisen, Getränken oder Sonstiges, Sponsorengelder, Spenden oder Teilnahmegebühren) und gleichzeitig laufende Kosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebs zu tragen haben: Zum Beispiel für Personal (Trainer, Jugendleiter, Lehrgangsleiter, Platzwarte, Dirigenten), Mieten und Nebenkosten für Vereinsräume, Kosten für dringend notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, Verbindlichkeiten aus bereits beauftragten Investitionen. Beispiel 2 Vereine, die sich wegen der Corona-Pandemie mit besonderen sozialen Maßnahmen für die Gesellschaft eingesetzt haben und noch einsetzen. Dazu gehören insbesondere auch nachhaltige Aktivitäten mit generationenübergreifenden und -verbindenden Projekten und zur Inklusion. Hierzu zählen beispielsweise der Einkaufsservice, der Fahrservice oder das Maskennähen für Risikogruppen, musikalische Aufführungen bei Alters- und Pflegeheimen sowie Nachbarschaftshilfe aller Art.

Wie funktioniert die Teilnahme?

Vereine und Institutionen können auf den Internetseiten der Sparkasse Hochrhein (www.sparkasse-hochrhein.de/vereinswettbewerb) und SÜDKURIER (www.sk.de/10709363) das Bewerbungsformular herunterladen. Das beschreibbare PDF mit allen Angaben zum Verein ausfüllen und erläutern, welche Einnahmen weggebrochen sind und an welcher Stelle diese fehlen oder wie die Hilfe in der Pandemie für andere ausgesehen hat. Die ausgefüllten Unterlagen können per E-Mail (peter.kaiser@sparkasse-hochrhein.de) oder per Post (Sparkasse Hochrhein, Peter Kaiser, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Bismarckstraße 7, 79761 Waldshut-Tiengen) an die Sparkasse geschickt werden.

Wann ist der Bewerbungsschluss und wie geht es weiter?

Bewerbungsschluss ist der 3. Februar 2021. Eine Jury wählt aus, welche Vereine und Institutionen eine Runde weiter kommen und in der Tageszeitung und auf Suedkurier.de vorgestellt werden. Wer in den Genuss einer Förderung kommt, entscheiden wie in den Vorjahren die Leser. Neu ist allerdings die Art der Abstimmung – diese findet in diesem Jahr ausschließlich online auf der Internetseite des SÜDKURIER statt.