Reichlich Sonne gab es in diesem Jahr für die Reben. Das freut auch die Winzer in der benachbarten Schweiz. In Böttstein südlich von Waldshut etwa, an einem steilen Hang über der Aare, sind diese prallen Trauben herangewachsen.

Wenn Sie auf einem Ihrer Herbstspaziergänge, auf einer Wanderung oder im eigenen Garten ebenfalls ein typisches Herbstmotiv vor die Kameralinse bekommen, zögern Sie nicht, ein Bild zu machen und uns zu schicken.

Das Foto sollte im JPG-Format sein und eine Größe zwischen 1 bis 2 MB haben. Senden Sie es als Anhang an unsere Redaktionsadresse (waldshut.aktion@suedkurier.de) unter dem Betreff „Herbstfoto“. Name, Adresse und Telefonnummer des Einsenders sowie der Ort der Aufnahme müssen als Begleittext angegeben werden.

Die schönsten Motive werden in der gedruckten Tageszeitung sowie auf unserer Webseite veröffentlicht.