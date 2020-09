Zu wenige Lehrkräfte, zu wenige Schulpsychologen und Sozialarbeiter, zu wenige Ressourcen, um einen ordentlichen Unterricht unter Pandemiebedingungen bewerkstelligen zu können. Am Beginn des neuen Schuljahres sieht die Bildungsgewerkschaft GEW im Land und gerade im Landkreis Waldshut erhebliche Probleme und Defizite, die nach Einschätzung der Gewerkschaftsvertreter vor allem einer Tatsache geschuldet seien: Fehlendes Geld.

Schulen brauchen „Rettungspaket“

Daher lautet eine zentrale Forderung an die grün-schwarze Landesregierung, durch den schnellen Beschluss eines Nachtragshaushalts zur personellen Unterstützung der Schulen beizutragen und außerdem verbindliche Absprachen mit den Schulträgern zum Schutz von 1,4 Millionen Schüler und 130.000 Lehrkräften in Baden-Württemberg zu treffen.

„Überall gibt es milliardenschwere Rettungspakete. An den Schulen fehlt offenbar schon das Geld, um tagsüber zusätzliche Reinigungskräfte zu engagieren“, so lautet die ernüchternde Einschätzung von GEW-Kreisvorstandsmitglied Benita Hasselblatt. Wen sollte es da wundern, dass bei Lehrkräften und an anderen Stellen des Schulalltags qualifiziertes Personal fehle?

Leihgeräte gibt es nach Ansicht der Lehrergewerkschaft GEW an Schulen in der Region bei weitem nicht genug. | Bild: Uli Deck

„Noch nie herrschte ein derartiger Mangel an Lehrern“

Das neue Vorstandsteam der größten bildungspolitischen Vertretung im Kreis um Anika Bächle, Benita Hasselblatt und Arne Scharf dämpft vor diesem Hintergrund die Erwartungen, dass im nächsten Schuljahr an den Schulen wieder mit „Regelbetrieb„ zu rechnen sei.

Hochrhein Regelbetrieb mit Vorsichtsmaßnahmen: Wie wird eigentlich das neue Schuljahr ablaufen? Das könnte Sie auch interessieren

„Für den Unterricht unter Pandemiebedingungen brauchen wir mehr pädagogische Profis als vorher und gleichzeitig fehlen durch den Lehrermangel und die Corona-Risikogruppen so viel Lehrkräfte wie noch nie in den vergangenen Jahren in den Klassenzimmern“, sagt Kreisvorstandsmitglied Arne Scharf. Nach Daten der GEW könnten nämlich neun Prozent der Lehrkräfte aufgrund von Vorerkrankungen oder Zugehörigkeit zu den sogenannten Risikogruppen nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden.

Leihgeräte gibt es nach Ansicht der Lehrergewerkschaft GEW an Schulen in der Region bei weitem nicht genug. | Bild: Uli Deck

Digitalisierung defizitär, Konzepte Mangelware

Hinzu kommen anhaltende Defizite bei der Digitalisierung der Schllandschaft, die laut einer GEW-Umfrage von zwei Dritteln der insgesamt 4000 teilnehmenden Lehrer im Land als unterdurchschnittlich eingeschätzt werde.

In einer GEW-Umfrage unter Schulleitungen hätten 60 Prozent der 250 Teilnehmer angegeben, dass sie bisher keine Leihgeräte (Notebooks, Tablets) hätten, die sie zum Beginn des neuen Schuljahrs an Schüler ausgeben können. Nur zehn Prozent erklären, dass sie 50 oder mehr Leihgeräte haben.

Hochrhein Kinder in Quarantäne: Was die Gesundheitsämter Lörrach und Waldshut in diesem Fall vorsehen Das könnte Sie auch interessieren

Bislang fehle es nach Gewerkschafts-Einschätzung allen Parteien im Land an Ideen und Konzepten, wie es die Probleme im Schulwesen in den Griff gebracht werden sollten und vor allem der Lehrerbedarf in den nächsten zehn Jahren gesichert werden könne. Denn mit Blick auf steigende Geburtenzahlen, Ausbau neuer Betreuungsformen und pädagogische Weiterentwicklung genügten die bereits umgesetzten Maßnahmen bei Weitem nicht, betont Anika Bächle.

Als besonders dramatisch schätzt die GEW die Lage an den Grundschulen ein, wo es „für fast 30 Prozent der Stellen nicht einmal eine Bewerbung gibt“. Der Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) werfen die Lehrer vor, dass versprochene Verbesserungen einfach nicht vorgenommen wurden und vorhandene Mittel zur Schaffung zusätzlicher Stellen nicht abgerufen würden.

Bad Säckingen Eine große Herausforderung: Wie sich die Bad Säckinger Schulen auf das neue Schuljahr vorbereiten Das könnte Sie auch interessieren

Hygiene-Richtlinien nicht zu erfüllen

Hinzu kämen in der aktuell problematischen Pandemie-Situation, dass längst nicht alle Schulen die geforderten Hygiene-Standards einhalten könnten – auch weil es an Reinigungspersonal fehle. Hier hätten Kultusministerium wie auch Schulträger „offensichtlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht“. De facto könne wohl keine Schule im Land die nötigen Standards erfüllen.

Waldshut-Tiengen Neues Schuljahr: So bereiten sich Schulen auf den Start vor Das könnte Sie auch interessieren

Die GEW berichtet von zahlreichen Schulleitungen, die den angekündigten Regelbetrieb in Frage stellen. Dazu wird bemängelt, dass „ein Plan B“ fehle, wenn zum Beispiel einzelne Schulen geschlossen werden müssen. „Welche Strategie gibt es dann zum Beispiel für die neuen Erstklässler, wenn eine Grundschule geschlossen wird? Es entsteht der Eindruck, dass die Schulen mit solchen Fragen allein gelassen werden“, sagte Anika Bächle.