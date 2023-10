Mit dem Einstieg in die weiterführende Schule sollte für den zwölfjährigen Dylan Lupo ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Zusammen mit seinen vier Geschwistern und der gesamten Familie feierte der Junge aus Wehr ein Stück der wiedergewonnenen Normalität. Seit 2020 kämpft Dylan mit wiederkehrender Leukämie. Doch nach einer Routineuntersuchung verkündete das Ärzteteam die nächste erschütternde Nachricht: Dylan ist zum dritten Mal an Leukämie erkrankt.

Dylan ist ein aufgeweckter, lebendiger Junge. Er ist absoluter Juventus-Turin-Fan. Vor seiner Erkrankung spielte er selbst in Wehr Fußball im Verein. „Er ist ein unglaublich starker und tapferer Junge, zu dem man einfach stolz aufschauen kann. Er möchte einfach nur gesund sein und dieses Monster besiegen, was seit drei Jahren in ihm wütet“, berichtet eine langjährige Freundin und Unterstützerin der Familie.

Vor drei Jahren findet der Bruder Dylan leblos am Boden liegen

Dylans Krankheitsgeschichte beginnt im Oktober 2020, als ihn sein großer Bruder reglos am Boden findet. In der Kinderklinik Lörrach erfährt die Familie kurze Zeit später die Ursache: Dylan leidet unter einer akuten Leukämie. Er wird sofort in die Fachklink nach Freiburg verlegt.

„Ein Albtraum für uns alle“, berichtet damals Dylans Mutter Giusi. „Wir waren seelisch und körperlich am Ende und in größter Sorge. Unser Leben war von jetzt auf gleich ein anderes.“

Dylan wird von allen, die ihn kennen, als aufgeweckter, sympathischer Junge beschrieben. | Bild: Giusi Lupo

Zusätzlich zur Leukämie entwickelt Dylan eine Autoimmunkrankheit, die sein Nervensystem zerstört. Das Team aus Ärzten spricht von einem Wunder, dass der 12-Jährige zunächst auf die Therapien anspricht und Stück für Stück zurück ins Leben findet.

329 Personen lassen sich im September für Dylan registrieren

Doch am 4. August 2022 wird bei einer Routineuntersuchung ein Rückfall diagnostiziert. Eine Stammzellspende ist Dylans einzige Überlebenschance. Gemeinsam mit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) organisieren Familie und Freunde eine Registrierungsaktion am 10. September in Wehr. 329 Personen registrieren sich für Dylan und andere Betroffene.

Eine Registrierung geht dank der Wattestäbchen schnell und einfach. Das Set wird Interessenten nach Hause zugeschickt. | Bild: Valéry Kloubert, DKMS

Dylans Zustand verschlechtert sich zusehens. Er verbringt mehrere Wochen in Freiburg auf der Intensivstation. Letztlich ist sein Körper zu geschwächt für eine weitere Chemotherapie, die der Transplantation vorgeschaltet ist.

Dylan kämpft um Leben und Tod. Seine Mutter weicht ihm nicht mehr von der Seite. Es muss schnell eine Lösung gefunden werden, die wieder Hoffnung schenken kann. Das könnte ein von Novartis neu entwickeltes Medikament sein.

Das von Novartis neu entwickelte Medikament schlägt bei Dylan an

Mit der Unterstützung einer langjährigen Freundin kämpft die Familie für die Kostenübernahme der alternativen Therapie – mit Erfolg. Das Medikament, das unter dem Markennamen Kymriah vermarktet wird, scheint anzuschlagen.

Dylan erholt sich langsam aber stetig. Seine Haare wachsen, er gewinnt an Gewicht und braucht keinen Rollstuhl mehr. Vorsichtig atmet die Familie auf. „Dylan wurde von den Menschen in Wehr freudig gesichtet, wie er mit seinem Roller durch die Straßen saust, er blühte wieder auf, durfte endlich wieder Kind sein“, berichtet seine Tante Desy. Auch der letzte Kindergeburtstag ist noch in freudiger Erinnerung.

Jeden Tag kommen bis zu 7000 Registrierungskits im DKMS Life Science Lab an. Dort werden diese zunächst eingescannt und auf Vollständigkeit geprüft. | Bild: Nick Heidmann

Doch nun ist das Monster zurück. Wieder wurde der Rückfall in einer Routineuntersuchung entdeckt, dieses Mal Anfang September. Nun gilt es den nächsten und hoffentlich letzten Kampf zu meistern. Die Familie steht unter Schock. Große Angst und Trauer sind allgegenwärtig. Nichts wünschen sich alle sehnlicher als Dylans Genesung.

Was jetzt zu tun ist: Sich registrieren lassen

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Dylan und anderen Patienten helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/dylan die Registrierungsunterlagen für eine Stammzellenspende nach Hause bestellen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen kann jede Person selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen. Dieser wird per Post zurückgeschickt und anschließend werden im Labor die Gewebemerkmale des Spenders bestimmt. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Weitere Infos gibt es auf dem Instagram-Account www.instagram.com/dylan_kaempferherz

„Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass man Lebensretter sein kann“

Dylan hat ein Kämpferherz. Er möchte stark sein und sein Monster besiegen. Gemeinsam mit der DKMS haben Desy und weiteren Unterstützern innerhalb weniger Tage eine Online-Aktion ins Leben gerufen. „Die Typisierung tut nicht weh und es ist so ein tolles Gefühl zu wissen, dass man ein Lebensretter sein kann! Blutkrebs kann jeden treffen, auch dich, und dann ist man dankbar über jeden potenziellen Lebensretter“, so der Appell der Familie.