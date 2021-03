von den Lokalredaktionen

17.15 Uhr – Nur mit Maske im Wahllokal

Über die Maskenpflicht im Wahllokal gab es in Wehr weniger Diskussionen, als es zunächst befürchtet worden war. Von vereinzelten „Maskenverweigerern“ in den Wahllokalen berichtet der Wehrer Wahlleiter Stefan Schmitz. Nach kurzer Diskussion hätten sich die Betroffenen allerdings überzeugen lassen, dass eine Stimmabgabe ohne Maske nicht möglich sei. Zu längeren Diskussionen kam es nicht, so Schmitz.

17.07 Uhr – Blick über die Wahlkreisgrenze

Hier im Newsticker halten wir Sie auf dem Laufenden über die Landtagswahl und Sie erfahren hier am Abend natürlich die Wahlergebnisse in den Wahlkreisen Waldshut und Freiburg I. In unserem überregionalen Newsticker informieren wir Sie zudem über Entwicklungen in benachbarten Landkreisen, Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt und mehr.

16.55 Uhr – Wahlkreis Freiburg/Wahlkreis Waldshut

Fünf Kandidaten und fünf Themen, die die Region bewegen:

Welche Antworten gaben die Landtagskandidaten im Wahlkreis 46 auf die Fragen nach Gesundheitsstandort, Kultuspolitik und Windenergie? Hier die Übersicht.

Hier die Antworten der Kandidaten aus dem Wahlkreis Waldshut.

16.43 Uhr – Vorbereitungen auf Auszählung in Wehr

Auch in Wehr, der drittgrößten Stadt im Landkreis Waldshut, haben Wahlhelfer um 16 Uhr die roten Versandumschläge der Briefwahl geöffnet. Die blauen Umschläge mit den Stimmzetteln bleiben aber noch bis 18 Uhr geschlossen. Die Wahlbeteiligung in Wehr liegt Stand 16 Uhr bei rund 50 Prozent (inklusive Briefwahl). Bei der Landtagswahl 2016 hatten am Ende 62,3 Prozent aller Wehrer Stimmberechtigten gewählt.

In der Stadthalle in Wehr öffnen Wahlhelfer die roten Umschläge der Briefwahlstimmen. Die blauen Umschläge mit den Stimmzetteln werden erst um 18 Uhr, mit Schließung der Wahllokale, geöffnet. | Bild: Obermeyer, Justus

16.30 Uhr – Wahlkreis Waldshut

Wie verbringen die Kandidaten im Wahlkreis Waldshut eigentlich den Wahltag? Wir haben nachgefragt. Hier die Antworten.

16.20 Uhr – Wahlkampf unter Pandemiebedingungen

Noch bleibt etwas Zeit, bis die Wahllokale schließen. Der Landtagswahl unter Pandemiebedingungen ging ein Wahlkampf unter Corona-Bedingungen voraus: Abstandhalten, kaum persönliche Kontakte und der Ausfall von Veranstaltungen machte es für die Kandidaten nicht einfach. Wie gingen die Bewerber für den Landtag damit um? Redakteur Markus Baier war als Moderator der SÜDKURIER Wahlarena (hier geht es zum Video der Podiumsdiskussion) am dichtesten an den Kandidaten der großen Parteien für den Wahlkreis Waldshut dran. Im Video-Interview spricht er über seine Eindrücke.

Video: Monika Olheide und Markus Baier

16.10 Uhr – Wahlkreis Waldshut: Eindrücke aus den Wahllokalen

In der Stadthalle Waldshut, in der die fünf Briefwahlausschüsse der Großen Kreisstadt für die Landtagswahl untergebracht sind, haben Wahlhelfer ab 15 Uhr die roten Briefwahlumschläge geöffnet, damit das Auszählen am Abend schneller geht. Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden ebenfalls die blauen Umschläge mit den Stimmzetteln geöffnet:

Blick in die Stadthalle Waldshut, in der die fünf Briefwahlausschüsse der Großen Kreisstadt für die Landtagswahl untergebracht sind. Von links: die Wahlhelferinnen Lisa Morath, Judith Urich und Karin Schupp. | Bild: Schlichter, Juliane

Eine Szene aus dem Wahllokal im Bad Säckinger Stadtteil Wallbach:

Bei der Stimmabgabe im Bad Säckinger Stadtteil Wallbach: Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen (rechts) mit Wahlhelfer Hans-Peter Joos. | Bild: Linke, Frank

Neben den großen Städten Rheinfelden, Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen und Wehr gehören auch kleinere Städte und Gemeinden zum Wahlkreis Waldshut. Hier Eindrücke aus Rickenbach und Weilheim:

Wahl in Bergalingen: Sascha Langnickel besucht zusammen mit seinem Sohn Jonas das Wahllokal im Bergalinger Bürgerhaus und gibt seine Stimme zur Landtagswahl ab. Martin Schmidt (von links) und Andreas Matt gehören zum Wahlhelferteam. | Bild: Gerber, Andreas

Die Nöggenschwieler und Bierbronner Bürger haben die Möglichkeit ihre Stimme für die Landtagswahl in der Aula der Grundschule Weilheim in Nöggenschwiel abzugeben. Im Bild vorne Gemeinderat Stefan Ebi (links) sowie Margrit Böhler von der Gemeindeverwaltung Weilheim. Auch in der Gemeinde Weilheim haben sich viele Wählerinnen und Wähler aufgrund der Corona-Situation für die Briefwahl entschieden. | Bild: bet

15.50 Uhr – Wahlkreis Freiburg I

Wie verbringen die Kandidaten im Wahlkreis Freiburg I eigentlich den Wahltag? Wir haben nachgefragt. Hier die Antworten.

15.40 Uhr – Landkreis Waldshut: Ein Blick zurück auf 2016

Mit Spannung werden die Ergebnisse der Landtagswahl in den Wahlkreisen 59 und 46 erwartet. Dies vor allem angesichts der Erinnerung an die Landtagswahl 2016, als die CDU nur knapp das Mandat im Wahlkreis Waldshut verteidigen konnte. Unsere interaktiven Karten zeigen die dramatischen Veränderungen bei der Landtagswahl 2016 auch in den kleinsten Gemeinden.

Schwarz und grün war am Hochrhein bei der Landtagswahl 2016 dicht beieinander: Das Direktmandat im Wahlkreis Waldshut ging schließlich an Felix Schreiner von der CDU, im Wahlkreis Freiburg I, zu dem Gemeinden im nördlichen Gebiet des Landkreises Waldshut gehören, zog Reinhold Pix von den Grünen direkt in den Landtag. | Bild: Obermeyer, Justus

15.30 Uhr – Waldshut-Tiengen: Bis mittags wählen nur wenige

Im Stimmbezirk 1 von Waldshut-Tiengen, im Rathaus Waldshut, haben bis Mittag rund 120 von etwa 1000 Wahlberechtigten ihre Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Ein Drittel der Wähler in diesem Stimmbezirk hat bereits per Briefwahl gewählt, wie Sebastian Ritz (links), Leiter des Stimmbezirks, erklärt. Kurz vor 13 Uhr gibt Albert Bornhauser-Urner seine Stimme bei ihm ab.

Bild: Schlichter, Juliane

15.20 Uhr – Verhaltener Start im Wahllokal Laufenburg

Die Landtagswahl unter Corona-Bedingungen hat die Menschen in großer Zahl zur Abgabe der Stimme per Briefwahl animiert. Allein in Laufenburg sind mehr als doppelt so viele Briefwahlscheine beantragt worden wie bei früheren Wahlen. Das bekommen auch die Wahlhelfer überall in der Region zu spüren. Das Wahllokal 1 in der Rappensteinhalle verzeichnete bis zur Mittagszeit nur einen verhaltenen Andrang: „Es kommen kontinuierlich Leute, aber nicht in der großen Masse“, berichtete die verantwortliche Wahlhelferin Gabriele Schäuble auf Nachfrage.

Unter strikter Einhaltung der Corona-Bestimmungen arbeiteten Gabriele Schäuble (vorne) und ihre Wahlhelferkollegen in der Rappensteinhalle Laufenburg. | Bild: Baier, Markus

Immerhin knapp 200 Wahlberechtigte des Wahlbezirks hatten bis Mittag ihre Stimme abgegeben. „Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Leute tatsächlich noch kommen“, so Schäuble. Insbesondere in kleinen Wahlbezirken könnte eine geringe Wahlbeteiligung durchaus zu Schwierigkeiten führen. Denn zur Gewährleistung einer geheimen Wahl müssen mindestens 50 Stimmen abgegeben werden. Sind es weniger, wird der Inhalt der Wahlurne mit der eines anderen Wahllokals gemischt.

15.10 Uhr – Wahlkreis Waldshut: Zwei Wahlen in Küssaberg und Coronatests für die Wahlhelfer

In der Gemeinde Küssaberg im Landkreis Waldshut werden heute nicht nur die Stimmen für die Landtagswahl abgegeben, sondern die Bürger wählen auch einen Bürgermeister.

Gleich zu Beginn des Schnelltests in Küssaberg wurde von Walter Probst Fieber gemessen. Hier bei Pia Vetter, Mitarbeiterin der Verwaltung und Wahlhelferin. | Bild: Tina Prause

Die Verwaltung der Gemeinde Küssaberg nutzt das Kontingent des Landes an Schnelltests unter anderem, um Wahlhelfer vor und nach der Wahl die Möglichkeit eines Tests anbieten zu können. DRK-Ortsgruppe organisierte dies am Samstag vor der Wahl. Die Hintergründe dazu finden Sie hier.

14.50 Uhr – Wahlkreis 46

Wie kommt der Wahlkreis eigentlich zu seinem Zuschnitt? Freiburg Stadt und die Gemeinden im nördlichen Kreis Waldshut sind nicht eng miteinander verwoben. Dieser Frage sind wir nachgegangen. Das Ergebnis gibt es hier.

14.30 Uhr – Wahlkreis 59: Die Bewerber haben gewählt

Die Landtagskandidaten im Wahlkreis 59 haben ihre Stimme abgegeben.

Nikla Nüssle, Kandidat der Grünen für den Wahlkreis 59, bei der Stimmabgabe am Sonntag, 14. März. | Bild: Holzwarth, Sandra

Die CDU-Kandidatin für die Landtagswahl und amtierende Landtagsabgeordnete Sabine-Hartmann-Müller gibt am Sonntag, 14. März, im Wahllokal in der Scheffelhalle in Rheinfelden Herten ihre Stimme für die Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg ab. | Bild: Horatio Gollin

SPD-Landtagskandidat Peter Schallmayer gibt am Sonntag, 14. März, in der Halle Attlisberg (Gemeinde Höchenschwand) seine Stimme ab. Bild: | Bild: Stefan Pichler

Bernhard Boll, AfD-Kandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021, gibt am Sonntag, 14. März, seine Stimme im Wahllokal im Waldshut-Tiengener Ortsteil Gurtweil ab. | Bild: Alfred Scheuble

Harald Ebi (FDP) hatte auf den Gang zum Wahllokal verzichtet und per Breifwahl seine Stimme abgegeben.

14 Uhr – Noch vier Stunden wird gewählt

Seit 8 Uhr morgens sind die Wahllokale in den Wahlkreisen Waldshut (59) und Freiburg I (46) geöffnet. Viel Vorbereitung war in den vergangenen Tagen und Wochen in den Kommunen nötig, für diese Wahl unter Pandemiebedingungen. So auch beispielsweise in der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen, wie sie hier nachlesen können.

Vorbereitungen: Im Sitzungssaal des Rathauses Waldshut stehen die Kisten für die einzelnen Stimmbezirke für die Landtagswahl am Sonntag bereit. Darin finden sich sowohl Büromaterial als auch Masken und Desinfektionsmittel sowie farbiges Klebeband für Anstandsmarkierungen in den Wahllokalen. | Bild: Schlichter, Juliane

Übrigens: Wer am Wochenende erkrankt, oder aufgrund einer Quarantäne kein Wahllokal besuchen kann, kann noch bis heute, 15 Uhr, Briefwahlunterlagen bei seiner Gemeinde beantragen.

Wahlkreis Waldshut: Das sind die Bewerber

Neben den fünf großen, bislang im Landtag vertretenen Parteien, deren Kandidatenportrait Sie beim Klick auf den Namen erreichen, hatten wir auch den kleineren Parteien die Gelegenheit gegeben, sich vorzustellen. Das haben wir für Sie hier zusammengestellt.

Wie sich die Kandidaten in der SÜDKURIER-Wahlarena geschlagen haben, können Sie hier nachsehen.

Wahlkreis Freiburg I: Wer steht zur Wahl?

Das sind die Bewerber Grüne: Daniela Evers

CDU: Manuel Herder

SPD: Jennifer Sühr

AfD: Daniel Rottmann

FDP: Marianne Schäfer

Die Linke: Pascal Blank

ÖDP: Peter Uhrmeister

Die Partei: Kai Koebel

Freie Wähler: Johannes Gröger

Bündnis C: Julius Erminas

Die Basis: Wolfgang Daubenberger

Klimaliste BW: Alexander Grevel

W2020: Malte Wendt

Volt: Lisa Weinfurtner.

Einen Überblick mit Informationen zu den Kandidaten der bislang im Landtag vertretenen Parteien haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Zwei Wahlkreise im Landkreis Waldshut

Landkreis ist nicht gleich Wahlkreis – das gilt bei den Landtagswahlen für den Landkreis Waldshut. Der Süden des Landkreises bildet seit 2009 den Wahlkreis 59 (Waldshut), der Norden des Landkreises Waldshut gehört dem Wahlkreis 46 (Freiburg I) an.

Zum Wahlkreis 59 (Waldshut) zählen neben Rheinfelden und Schwörstadt (Landkreis Lörrach) folgende Kommunen aus dem Landkreis Waldshut: Albbruck, Bad Säckingen, Dettighofen, Dogern, Eggingen, Görwihl, Herrischried, Hohentengen, Jestetten, Klettgau, Küssaberg, Lauchringen, Laufenburg, Lottstetten, Murg, Rickenbach, Stühlingen, Waldshut-Tiengen, Wehr, Weilheim und Wutöschingen.

Die Wahlkreise im Überblick: Der Norden des Landkreises Waldshut gehört zum Wahlkreis 46, die Rheinschiene inklusive von Schwörstadt und Rheinfelden im Nachbarkreis Lörrach zum Wahlkreis Waldshut. | Bild: SK-Grafik

Der Wahlkreis 46 (Freiburg I): Mitte der 1970er Jahre wurde die Stadt Freiburg ungefähr auf Höhe der Bismarckallee von Nord nach Süd geteilt, um sie zwei Wahlkreisen zuzuordnen. Der östliche Wahlkreis 46 mit knapp 48 000 Freiburger Wahlberechtigten umfasst auch das Dreisamtal, Gemeinden im Hochschwarzwald und im Landkreis Waldshut die Gemeinden Bernau, Bonndorf, Dachsberg, Grafenhausen, Häusern, Höchenschwand, Ibach, St. Blasien, Todtmoos, Ühlingen-Birkendorf und Wutach.