Landratsamt und Kreiskliniken Lörrach appellieren: „Impfen hilft, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei“

Immer wieder wurde der Appell fürs Impfen laut bei der Pressekonferenz von Landratsamt und Kreiskliniken Lörrach. Denn auch wenn die Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg in wenigen Tagen schließen, „die Pandemie ist noch nicht vorbei“, so die Landrätin Marion Dammann. Und auch die Zahlen aus dem Alltag der Kliniken zeigen, dass Ungeimpfte bei einer Corona-Infektion deutlich schwerwiegendere Folgen verkraften müssten