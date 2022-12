von Heinz J. Huber

Einen Haushalt mit vielen Fragezeichen über 284 Millionen Euro beschloss der Kreistag einstimmig, aber mit viel Einzelkritik. Die großen Themen der Politik wie Flüchtlingskrise, Corona-Folgen, Zinswende, zunehmende Bürokratie und wachsende Sozialausgaben schlagen auf die Finanzen des Landkreises durch.

Der Kreis, der seit Jahren Geld für die Elektrifizierung der Hochrhein-Bahnstrecke und den Neubau seines Klinikums anspart, verzichtete schließlich auf 1,2 Millionen Euro Kreisumlage, zur Entlastung seiner Gemeinden.

In der Sitzung des Kreisparlaments dankten Sprecher aller Fraktionen Landrat Martin Kistler und seiner Verwaltung für den Finanzplan, wiesen aber auch auf finanzielle Risiken im nächsten Jahr hin.

Kreishaushalt 2023 Der Landkreis Waldshut setzt laut Haushaltsplan im kommenden Jahr rund 284 Millionen Euro um. Davon sind 56 Millionen Euro Personalkosten. 83 Millionen steuern die 32 Städte und Gemeinden als Umlage bei. Für dieses Jahr wird der Kreis nach der letzten Steuerschätzung 2 Millionen Euro mehr Zuweisungen erhalten als geplant. Der Kreis soll Ende 2023 rund 30 Millionen Euro Schulden und 58,3 Millionen Rücklagen für künftige Investitionen haben.

CDU kritisiert Gesetze von Bund und Land

„Wer bestellt, der bezahlt.“ Dieser Grundsatz müsse wieder mehr gelten, sagte CDU-Kreistagssprecher Rolf Schmidt und kritisierte wie andere Redner den stetigen Ausbau des Sozialstaates durch Gesetze von Bund und Land, die damit Kommunen und Landkreise an die finanzielle Grenze brächten.

Die CDU-Fraktion stimmte dem Kreis-Haushalt für das Jahr 2023 zu, somit auch der weiteren Ansparung für Investitionen wie die Elektrifizierung der Hochrhein-Bahnstrecke und den Klinik-Neubau.

Freie Wähler sehen Handlungsfähigkeit in Gefahr

Dass der Haushaltsplan das Beste sei, was man in der heutigen Situation tun könne, bescheinigte Michael Thater als Sprecher der Freien Wähler. Er sieht allerdings die Handlungsfähigkeit der Kommunen, die sich in der Flüchtlingskrise, bei Corona und den Ukraine-Kriegsfolgen als „Problemlöser-Ebene“ gezeigt hätten, in Gefahr, wenn Bund und Land nicht handeln.

Der Landkreis sei gefesselt durch die Sozialgesetzgebung des Bundes. 185 Millionen Euro von den 284 Millionen des Gesamthaushaltes beträfen soziale Transferausgaben. Nicht umsonst hätten vor kurzem alle 32 Ortsoberhäupter im Kreis vor dem Überschreiten der Belastbarkeitsgrenze gewarnt.

Grüne kritisieren fehlende Biodiversität

Mit der Bundespolitik der vergangenen 17 Jahre und den heute spürbaren Folgen setzte sich Grünen-Sprecherin Ruth Cremer-Ricken kritisch auseinander. Dem Landrat warf sie vor, dass er in seiner Haushaltsrede die Begriffe Klimaschutz, Erhalt der Biodiversität und Artenvielfalt nicht einmal erwähnt habe.

Biodiversität gehe nicht nur am Amazonas verloren, sondern auch hier im Landkreis. Die Fraktion stimme dem Haushalt zu und verspreche, weiterhin „dem Klimaschutz und dem Schutz der Ökosysteme eine Stimme in diesem Gremium zu geben“.

SPD sieht Versäumnisse bei Zukunfts-Investitionen

Von einem „Krisenhaushalt mit Unwägbarkeiten, die sich noch herausstellen werden“, sprach Volker Jungmann von der SPD-Fraktion. Bei hohen Inflationsraten, steigenden Energiepreisen, Zinswende und Pandemiebewältigung, einer Krise nach der anderen, sieht er den Landkreis nahe an der Überforderung.

Jungmann sieht vor allem beim Land Baden-Württemberg große Versäumnisse bei zukunftsweisenden Investitionen. Den Bundes- und Landtagsabgeordneten im Gremium gab er die Mahnung mit, dass Gesetze und Versprechungen, die keine Wirkung zeigten, zu Verbitterung und einer Abkehr von Staat und Gesell-schaft führten.

FDP fordert Entbürokratisierung

Entbürokratisierung auf allen Ebenen, auch im Landkreis, forderte Klaus Denzinger für die FDP. Die Finanzplanung zeige, dass auch in den nächsten Jahren nicht alle Wünsche erfüllbar seien. Mit Bezug auf den stark wachsenden Sozialhaushalt forderte der Kreisrat, dass nur derjenige durch das soziale Netz aufgefangen werde, der sich nicht selbst helfen könne.

Die wichtigsten Zukunftsinvestitionen seien für die Liberalen neben der A98 die Elektrifizierung der Hochrhein-strecke, die Breitbandverkabelung, der ÖPNV und der Bildungsbereich.