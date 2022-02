Hochrhein vor 46 Minuten

Lage besser als erwartet: Im Dreiländereck steigt die Zahl der Arbeitslosen weniger stark als in früheren Jahren

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar auch in den Landkreisen Waldshut und Lörrach gestiegen. Aber der Anstieg fällt weniger krass aus, als in früheren Jahren. Und die Perspektiven werden von den Experten der Arbeitsagentur Lörrach als relativ gut eingestuft. Denn in vielen Bereichen nähert sich der Arbeitsmarkt offenbar wieder dem Vor-Corona-Niveau an.