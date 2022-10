Zur Hauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021 hat der Kreisseniorenrat Waldshut nach Höchenschwand eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Verabschiedung des Vorsitzenden Gernot Strohm, der nach 14 Jahren nicht mehr für dieses Amt kandidierte. Auf Vorschlag des Vorstands wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ernennungsurkunde überreichte Landrat Martin Kistler.

Neuer Vorsitzender ist Karl-Heinz May (Görwihl), seine Stellvertreter sind Alfred Laffter (Görwihl) und Bernhard Seifer (Bad Säckingen), Kassiererin ist Anita Tröndle und Schriftführer Stefan Pichler (neu gewählt, beide Höchenschwand). Bernhard Bächle und Günter Kaiser prüfen die Kasse.

Rückblick von Gernot Strohm

Strohm blicke auf die Arbeit des Seniorenrats zurück. Er dankte dem Landrat für den jährlichen Zuschuss, ohne den der Verein nicht lebensfähig gewesen wäre, da er keine Mitgliedsbeiträge erhebe. Der Verein bestehe seit 5. Dezember 1978. Strohm hatte den Vorsitz seit 9. März 2009. „Unser besonderes Bemühen galt der Gründung und Pflege von kommunalen Seniorenräten“, sagte Strohm. Heute gebe es in rund einem Drittel der Gemeinden im Kreis Waldshut solche Angebote.

Die Aktivitäten seien vielfältig gewesen. Für Senioren wurden zahlreiche Informationsveranstaltungen, Seminare und Vorträge angeboten. Strohm verwies besonders auf die Seniorennachmittage mit der Ausstellung „Senioren schaffen Schönes“, die Bemühungen um einen seniorenfreundlichen Service, die Zeitschrift „Senioren Aktuell“ und die Aktion „Notfalldose“ von der 7000 Stück ausgegeben worden seien.

Kreisseniorenrat gegen die Isolation

Kistler erinnerte daran, dass es im Landkreis 36.600 Bewohner gebe,die älter als 65 Jahre alt sind, und 11.500 über 80 Jahre. Der Kreisseniorenrat sei mit seinen konstruktiven Lösungen für ein selbstbestimmtes Leben eine wichtige Anlaufstelle für diese Personen. Er leiste mit seinen Aktivitäten und Informationen einen wertvollen Beitrag, um ältere Menschen aus Isolation herauszuholen.

Für den Vorstand bedankte sich Alfred Laffter bei Strohm für seine ruhige Führungsarbeit. Er habe mit sicherer Hand auf der Brücke gestanden. Auf eine geordnete Kasse blickte Anita Tröndle zurück.

In der Diskussion wurden die Themen Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen, die beschränkten Angebote im öffentlichen Nahverkehr in den ländlichen Gemeinden und die bereits in einigen Gemeinden bestehende Lösung der „Mitfahrbänkle“ angesprochen.