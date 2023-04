Die Kulturreferentin des Landkreises Waldshut, Susanna Heim, freut sich. Mit ihren Mitarbeitern Udo Eggi und Eduardo Hilpert hat sie der Presse jetzt das neue Programm des Kulturzentrums des Landkreises Waldshut, Schloss Bonndorf, für den Sommer 2023 vorgestellt. Im Vorwort zum Programmheft schreibt sie: „Kultur ist immer auch ein Angebot, dem Anderen zu begegnen. Unser Angebot steht. Wir freuen uns auf Sie! Das Schloss soll ein Leuchtturm sein.“

Kunst

Höhepunkt in diesem Jahr ist die Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Waldshut (6. Mai bis 6. August). Zu diesem Anlass wurden aus der seit Jahrzehnten angewachsenen Kunstsammlung des Landratsamtes 16 Werke ausgewählt. Jedem dieser „Klassiker“ wird in der Ausstellung ein Künstler der heutigen Generation gegenübergestellt. Susanna Heim ist wichtig: „Es kommt zu spannenden Begegnungen und Bezügen. Künstler treten in ungewöhnlichen Dialog miteinander.“



Diese Dialogpartner kommen teils aus England, Finnland, der Schweiz oder sind bereits international bekannt. Mehr verrät Heim noch nicht, denn: „Zu einem Geburtstag gehört schließlich auch die Überraschung.“ Bei dieser Begegnung möchte sie auch ihren Mitarbeiter Udo Eggi würdigen, der seit mehr als 30 Jahren „der Macher im Hintergrund“ sei. Er wird während der Ausstellung jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr Führungen anbieten und hat zu vielen Kunstwerken Geschichten und Anekdoten auf Lager.

Musik

Vier Konzerte werden angeboten. Es beginnt mit dem Preisträgerkonzert der Volksbank-Hochrhein-Stiftung mit Förderpreisträgerin Elora Nohl. Die Violinistin spielt – begleitet von Miki Ueda am Klavier – Werke von Edward Elgar, Edvard Grieg und Henryk Wieniawski (1. April, 19 Uhr). Es folgt das Trio Alba mit Livia Sellin (Geige), Chengcheng Zhao (Klavier) und Philipp Comploi (Cello). Sie spielen Werke von Clara Schumann, Kelly-Marie Murphy und Bedrich Smetanra (29. April, 19 Uhr).



Die Schweizer Pianistin Beatrice Berrut betritt Neuland, wenn sie außer Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Robert Schumann eine ganze Sinfonie von Gustav Mahler für Klavier umschreibt (13. Mai, 19 Uhr). Schließlich stellen sich die Pianistin Anna Khomichko und Cellist Roger Morelló Ros musikalisch und im Gespräch der faszinierenden Dreiecks- und Liebesbeziehung zwischen Robert und Clara Schumann und Johannes Brahms (16. Juni, 19 Uhr).

Veranstaltungskalender Reservierungen unter kultur@landkreis-waldshut.de oder unter 07761 867402. Das Museum ist Mittwoch, Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 16 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Literatur

Die nicht nur aus der Süddeutschen Zeitung bekannte Journalistin Johanna Adorján wird aus ihrem wohl persönlichsten Buch „Eine exklusive Liebe“ lesen, in dem sie über den doppelten Selbstmord ihrer jüdischen Großeltern berichtet und sich anschließend mit Susanna Heim unterhält

(15. April, 19.30 Uhr).



Lesung und Gespräch bietet auch der Bestsellerautor Florian Illies an, der nicht nur entscheidende Momente der Geschichte zum Leben erweckt, sondern auch „lustvolle Gedankenexperimente“ für die Gegenwart entwickelt (29. Mai, 11.30 Uhr). Der überregional bekannte Pater Klaus Mertes (ehemals Leiter des Kollegs St. Blasien) wird in der Reihe der jährlichen Literaturgespräche seine drei Lieblingsbücher vorstellen und sich dem Gespräch stellen (16. Juli, 11,30 Uhr).

Darauf kommt es Susanna Heim und ihrem Team an: Nicht nur spannende Kulturangebote, sondern auch Gespräche mit dem Publikum zu ermöglichen. Und immer gibt es den Bezug zur Region: So schließt das Sommerprogramm mit einem Rock-Pop-Gute-Laune-Konzert der Band Sameday mit den drei Musikern Daniele Cuviello, Severin Ebner und Patrick Huber aus Wehr und Bad Säckingen. Ihre Musik passt laut Heim zu einem lauen Sommerabend mit Cocktails an der Bar im Freien (bei Regen im Schlosssaal, 5. August, 19.30 Uhr).