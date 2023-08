„Die Nase muss weg!“ – diesen Satz wird Nicola Netzhammer (60) aus Erzingen nie wieder vergessen. Es war der 22. April 2021, an dem ihr Hals-Nasen-Ohren-Spezialist ihr das mitteilte und hinzufügte: „Der Krebs hat auch schon in die Lymphknoten am Hals gestreut.“

„Nasenkrebs? Das hatte ich vorher noch nie gehört“, erinnert sich Nicola Netzhammer kopfschüttelnd. Schon etwa ein dreiviertel Jahr vorher fingen die Beschwerden an: „Ich hatte keine Schmerzen, aber meine Nase ist ständig gelaufen, ich hatte sehr oft Nasenbluten, das hat mich fast in den Wahnsinn getrieben.“

Die Nase löst sich auf

Als die gelernte Bildhauerin, die viele Jahrzehnte in der Aluminiumbranche gearbeitet hat, eines Tages in den Rückspiegel im Auto blickt, wird ihr klar: „Meine Nase löst sich auf – das ist kein Herpes und keine Nasenhaar-Verwachsung, ich muss zum Arzt!“

Nach der schockierenden Diagnose geht alles ganz schnell: Zuhause informiert sie ihre Partnerin Eva mit denselben Worten, sagt: „Die Nase muss weg!“ Raucht dann das erste Mal nach zehn Jahren Abstinenz eine Zigarette – und informiert am Tag darauf ihre drei Geschwister samt Nichten und Neffen zusammen.

Nicola Netzhammer (60) aus Erzingen lebt seit 2021 mit einer Nasenprothese. Selbst auf den zweiten Blick ist das kaum zu erkennen. Ihre Ehefrau Eva Baumgartner (rechts) hat sie auch in der schweren Zeit der Chemo- und Bestrahlungstherapie unterstützt. Hundedame Emily spendet in guten und schlechten Zeiten Trost. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

„Ich wollte von Anfang an ganz offen damit umgehen“, sagt Familienmensch Nicola Netzhammer. Schon vier Tage später bestätigen erste Gewebeproben den Verdacht.

In der Uniklinik in Freiburg werden MRT-Bilder von ihrem kompletten Körper gemacht, um zu überprüfen, ob der Krebs bereits weiter gestreut hat. „Zum Glück nicht“, sagt Nicolas Partnerin Eva Baumgartner, die in diesen Tagen und über die folgenden Monate mitleidet – „leider meist aus der Ferne, weil durch die Corona-Pandemie jegliche Begleitpersonen in Krankenhäusern verboten waren.“

Abschied von der Nase vor dem OP-Termin

Am 8. Juni ist der Operationstermin. „Das war schon ein komisches Gefühl“, sagt Nicola Netzhammer. „Die letzte Nacht zu Hause habe ich mich richtig von meiner Nase verabschiedet und laut gesagt: ‚Liebe Nase, das ist das letzte Mal, dass Du mit mir ins Bett gehst.“

Doch sie nimmt die Situation an, wie sie ist. Während der mehrstündigen OP werden nicht nur die Lymphknoten im Hals entfernt und die Nase amputiert, sie bekommt auch direkt ein Metallgerüst implantiert, das später der Prothese als magnetischer Anker im Gesicht dienen soll.

Die ganze Familie hilft mit

Weil die Ärzte feststellen, dass einer der Lymphknoten bereits geplatzt ist und dadurch die Gefahr einer Streuung erhöht ist, muss Nicola in den folgenden Wochen Bestrahlung und Chemotherapie über sich ergehen lassen. „Das war das Allerschlimmste“, sagt sie.

Doch ihre Partnerin, ihre Geschwister, Schwägerinnen, Schwäger und Nachbarn unterstützen sie, wo es geht. „Sie haben Fahrdienste nach Freiburg übernommen, uns im Alltag unterstützt – das war so viel wert“, so Nicola.

Und Eva Baumgartner fügt hinzu: „Das war auch ihrem offenen Umgang mit der Diagnose zu verdanken. Dadurch hatten wir Angehörigen auch uns untereinander, konnten die Sorgen teilen, ohne Nicola mit unserer Angst und unseren Unsicherheiten zusätzlich zu belasten.“

Stühlingen Diagnose Brustkrebs während der Pandemie: Wieso Corona Gudrun Schirmer aus Stühlingen das Leben gerettet hat Das könnte Sie auch interessieren

Der Krebs ist weg, aber es bleibt ein Loch im Gesicht

Nicola Netzhammer kämpft sich durch Chemo- und Bestrahlungstherapie – und gewinnt. „Der Krebs war weg. Nur mit dem Loch in meinem Gesicht konnte ich mich nicht auseinandersetzen“, erinnert sich Nicola kopfschüttelnd.

Monatelang schiebt sie diesen Schritt vor sich her. Schließt die Augen, wenn die Sozialstation zu ihr nach Hause kommt, um die Wunde zu versorgen.

Doch im Oktober ist es soweit: Zum ersten Mal kündigt „die Nasenfrau“, wie Nicola Netzhammer und Eva Baumgartner die Expertin für Nasenprothesen liebevoll nennen, ihren Hausbesuch an. Da wussten die beiden: „Jetzt müssen wir uns mit meinem neuen Gesicht auseinandersetzen.“

Daniela Hering passt die Farbe der Nasenprothese direkt bei Nicola Netzhammer an, bis alles sitzt und unauffällig Teil ihres Gesichts wird. | Bild: Eva Baumgartner

Neue Nase soll nicht perfekt sein

Sie nehmen behutsam den Verband ab und sind entsetzt. Als der erste Schock verdaut ist, freuen sie sich umso mehr auf den Besuch der Expertin. „Mir war es vor allem wichtig, dass meine Nase genauso einen ‚unperfekten‘ Haken hat wie vorher“, erinnert sich Nicola Netzhammer. „Auf Grundlage eines Gesichtsabdrucks und von Vorher-Fotos hat sie meine neue Nase konstruiert.“

Und damit die Prothese sich dann auch unauffällig dem Gesicht anpasst, kommt „die Nasenfrau“ ins urige Häuschen der beiden nach Erzingen, passt Farbton und Pigmente am Küchentisch von Hand an.

Daniela Hering bei der Arbeit. | Bild: Eva Baumgartner

„Das erste Mal mit neuer Nase das Haus verlassen – das war schon komisch“, erzählt Nicola Netzhammer. „Aber als ich mich dann getraut habe, ist es gar niemandem aufgefallen, der es nicht wusste – das hat mir die Angst genommen.“

Der Blick von der medizinischen Seite

Was ist Nasenkrebs?

Dr. Inno Knapp ist HNO-Spezialist mit eigener Praxis in Waldshut. | Bild: Privat, Praxis Dr. Knapp

Inno Knapp, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Waldshut: „Am weitaus häufigsten ist der weiße Hautkrebs (Basaliom), der auch in die Nase vorkommen kann – etwa 200 von 100.000 Menschen sind im Gesichtsbereich betroffen. Viel seltener (etwa 25 von 100.000) ist das Plattenepithelkarzinom, das in die Lymphe und Blutbahn streuen kann und bei Nikola Netzhammer vorlag. Auch der sehr aggressive Schwarze Hautkrebs (malignes Melanom) kann an und in der Nase vorkommen (etwa 19 von 100.000), außerdem gibt es extrem selten (weniger als 1 von 100.000) versteckten Nasenkrebs, der sich in den Nebenhöhlen befindet und daher schwer zu finden ist. Jeder Krebs ist anders und kann sich unterschiedlich entwickeln.“

Wie viele Patienten verlieren tatsächlich ihre Nase?

Knapp: „In meinen 31 Jahren als HNO-Arzt hatte ich fünf Patienten, bei welchen es keinen anderen Weg mehr gab. Eine Patientin verweigerte die Amputation und verstarb nach Chemo- und Bestrahlungstherapie. Eine Amputation ist nicht schön, aber kann Leben retten.“

Was sind erste Alarmsignale?

Knapp: „Wunden auf und in der Nase, die über mehrere Wochen oder sogar Monate nicht abheilen, sollte man keinesfalls ignorieren. Das gilt auch für Wunden oder Krusten an anderen Körperstellen. Gehen Sie zum Arzt und lassen Sie im Zweifelsfall eine Gewebeprobe nehmen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, denn wie bei allen Krebsformen gilt: Je früher man es diagnostiziert, desto größer sind die Heilungschancen.“

Welche Risikofaktoren gibt es?

Knapp: „Beide Hautkrebsarten und auch Plattenepithelkarzinome werden durch UV-Strahlung, also etwa durch Sonnenlicht, begünstigt. Das heißt: Man sollte sich immer gut vor der Sonne schützen und nach einem starken Sonnenbrand die betroffene Stelle beobachten. Bilden sich nicht verheilende Wunden, Erhabenheiten oder Pigmentveränderungen, sollte man zum Hautarzt gehen. Wer bereits Hautkrebs hatte oder betroffene Familienmitglieder hat, sollte mindestens ein mal pro Jahr zum Hautarztcheck.“

Alltagshürden und -freuden

Über 6000 Euro kostet die Nasenepithese, wie die ästhetische Prothese aus medizinischem Silikon und mit magnetischen Verbindungsstücken in medizinischen Fachkreisen genannt wird. Weil sich Material und Gesicht mit der Zeit verändern, übernimmt die gesetzliche Krankenkasse alle zwei Jahre eine neue. Erst Ende Mai hat „die Nasenfrau“ die neueste Nase vorbeigebracht.

Wenn „die Nasenfrau“ Daniela Hering vom Institut für Anaplastologie zum Hausbesuch nach Erzingen kommt, passt sie die Farbe der Nasenprothese direkt bei Nicola Netzhammer Zuhause an, bis alles sitzt und unauffällig Teil ihres Gesichts wird. | Bild: Eva Baumgartner

Und wie lebt es sich mit der neuen Nase? Aufwendig sei die Reinigung, die mehrmals täglich kurz und abends rund eine halbe Stunde dauere, damit sich das Material nicht verforme oder verfärbe.

Bei einem Schnupfen wird es mühsam

„Und wenn ich Schnupfen habe, ist es wirklich mühsam, weil ich ständig die Prothese abnehmen und säubern muss“, sagt sie. Aber atmen, süßen Blumen- und würzigen Essensduft schnuppern – all das, was ein normales Leben ausmacht, sei problemlos möglich.

„Heute kann ich auch wieder glücklich und voller Zuversicht in den Spiegel schauen.“ Nicola Netzhammer

„Meine neue Nase gehört zu mir und ich liebe sie!“ Auch wenn kleine Alltagspannen manchmal dazu gehören: „Im Schwimmbad und in Menschenmengen muss ich etwas aufpassen“, gesteht sie und fügt hinzu: „An Fasnacht habe ich wegen stürmischen Umarmungen sogar einmal kurz die Nase verloren – aber ich konnte sie zum Glück schnell fangen und wieder aufsetzen.“

Südbaden Todtmoos hilft Tim (2)! Verein sucht Lebensretter für krebskrankes Kind Das könnte Sie auch interessieren

Ihr Leben einschränken lassen, möchte sie sich von der ungewöhnlichen Prothese nicht: „Ich habe überlebt, jetzt will ich auch jeden Moment leben!“ Und das tut sie in zahlreichen Klettgauer Vereinen, an geselligen Abenden mit ihrer Partnerin, ihren Geschwistern und Freunden – oder ganz ruhig und für sich bei Gassirunden mit Hundedame Emily oder auf der eigenen Weide, auf der sechs Schafe grasen.

„Die Tiere beobachten und mit ihnen schmusen – das tut mir richtig gut“, sagt Nicola, „das Leben ist einfach zu schön zum Aufgeben. Mit 90 will ich sagen können, dass ich auf nichts verzichtet und mein Leben gelebt habe!“