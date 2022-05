Fünf Promillefahrten, ein Autofahrer unter Drogeneinfluss – das ist das Ergebnis von Polizei- und Zollkontrollen am vergangenen Wochenende in verschiedenen Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut. Gegen die erwischten Fahrzeuglenker sind laut Angaben der Polizei Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Positiver Drogenschnelltest

Ein 31-jähriger Autofahrer ist laut Mitteilung der Polizei am Freitag, 6. Mai, gegen 16.45 Uhr, in Bad Säckingen in eine Zollkontrolle geraten. Weil bei ihm der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, wurde die Polizei hinzugezogen. Nach einem positiven Schnelltest auf eine THC-Beeinflussung wurde eine Blutprobe erhoben.

Alkoholisierte Fahrer bei Küssaberg

Im Bereich Küssaberg wurden ebenfalls am Freitagabend gleich zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einem 60-Jährigen wurden 0,9 Promille, bei einem 64-jährigen Autofahrer 0,8 Promille gemessen. Wie die Polizei schreibt.

Fahrer in Wehr kontrolliert

In Wehr sei am Freitag, gegen 23 Uhr, ein 42-järhiger Autofahrer kontrolliert worden. Der Alcomat habe 1,4 Promille angezeigt. Eine Blutprobe sei angeordnet, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt worden.

Mofafahrer mit 1,9 Promille unterwegs

In Bad Säckingen wurde die Polizei laut Angaben am Samstag, 7. Mai, gegen 18.15 Uhr, auf einen 58-Jährigen aufmerksam, der mit seinem Mofa-Motorroller etwas unsicher zu fahren schien. Die Polizisten stoppten den Fahrzeuglenker. Eine Alkoholüberprüfung ergab 1,9 Promille, so die Information. Der 59-Jährige musste mit zur Blutprobe.

Zwei Autofahrer in Kadelburg erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend wurde in Küssaberg-Kadelburg ein Autofahrer mit einem zu hohen Promillewert beanstandet, wie die Polizei weiter berichtet. Der 46-Jährige hatte laut Angaben 0,7 Promille intus.

