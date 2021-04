Hochrhein Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Kommissar Eberhofer wartet seit Herbst auf seinen neuen Fall: So ergeht es den Kinos am Hochrhein im Lockdown

Seit November 2020 flimmern keine Filme mehr über die Kinoleinwände am Hochrhein, die Stuhlreihen in den Sälen bleiben leer. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählt Bernd Gschöpf, Betreiber der Kinos in Waldshut und Rheinfelden, wie er während der Corona-Krise finanziell über die Runden kommt und warum er in Streaming-Diensten keine Konkurrenz sieht.