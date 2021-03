von Doris Dehmel

An der Spitze der Feuerwehrabteilung Estelberg steht ein neues Führungsduo. Der bisherige Abteilungsleiter Ralph Eckert und sein Stellvertreter Sven Haggenmiller haben nach einem Jahrzehnt ihre Posten abgegeben. Aus den Reihen der 43-köpfigen Abteilung sei es gelungen mit Christian Weiss und dessen Stellvertreter Manuel Schmidle zwei kompetente Nachfolger zu finden.

„Es waren zehn aufregende und teilweise stressige, aber auch sehr interessante Jahre“, versicherte Ralph Eckert. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen an die Nachfolger eine gut funktionierende Mannschaft und angepasste technische Ausrüstung übergeben zu können, auf die man sich im Ernstfall voll verlassen könne.

Im Rückblick erinnert sich das aus der Verantwortung zurückgetretene Duo an den Neubau des Gerätehauses in Birndorf und die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges, aber auch an die Zusammenführung der bislang selbstständigen Einheiten Birkingen, Buch und Birndorf zur Feuerwehrabteilung „Estelberg“. „Die Zusammenführung ist trotz der damals vorhandenen Eigenheiten und Bedenken von Zweiflern, aber auch dank des großen Engagements von Unterstützern gelungen“, sagte Ralf Eckert.

Der Großbrand in Birndorf im Jahr 2014 sowie am Neujahrstag 2017 in Buch waren die größten Herausforderungen, die das Führungsteam und seine Mannschaft zu bewältigen hatten. Darüber hinaus gab es jährlich mit den Verkehrssicherung an traditionellen Veranstaltungen eine Reihe von Zusatzaufgaben. Jährlich steigende Besucherzahlen waren vor Corona beim 1.-Mai-Fest der Feuerwehr, das ursprünglich von der Abteilung Birkingen ins Leben gerufen wurde, und auch auf dem Festgelände rund um das Feuerwehrhaus „Estelberg“ gezählt worden.