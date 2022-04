von Maria Schlageter

Man wacht auf und merkt, hier stimmt was nicht. Gestern noch war die Freude auf die anstehende Party, Geburtsfeier oder den Abend mit der besten Freundin in der nächsten Bar groß. Und jetzt klafft da eine Lücke im Gedächtnis, fühlt sich wie gelähmt, irgendetwas ist nicht in Ordnung und man denkt „von den drei Longdrinks über den Abend verteilt, kann das doch nicht kommen.“

Und das tut es auch nicht. Sogenannte K.O.-Tropfen werden oft unbemerkt ins Glas gefüllt, wirken plötzlich und insbesondere in Verbindung mit Alkohol heftig: Schwindel, Übelkeit, fehlende Kontrolle über die Motorik, Gedächtnisverlust.

Nachweis ist nur kurz möglich

Das Tückische dabei ist, dass es sich bei K.O.-Tropfen um verschiedene aber immer geruchslose Substanzen handelt, die vom Körper schnell abgebaut werden. In viel kürzerer Zeit jedenfalls, als viele Betroffene brauchen, um zu realisieren, dass sie Opfer geworden sind.

„Ein Tag ist schon zu lange. Man muss innerhalb von Stunden handeln, um K.O.-Tropfen im Blut oder im Urin nachzuweisen“, sagt Polizeisprecher Mathias Albicker.

Wie kann man sich gegen K.O.-Tropfen schützen? Da K.O.-Tropfen werden in den meisten Fällen unbemerkt auf Partys, in Bars oder Clubs verabreicht. Deswegen gilt grundsätzlich, dass Freunde gegenseitig auf sich achten sollen und die eigenen Getränke, genauso wie die der Kollegen im Blick behalten sollen. Die Polizei rät dazu, Getränke nur bei der Bedienung zu bestellen und Getränke auch nur vom Personal anzunehmen. Des Weiteren sollten Getränke nur in kleinen Mengen getrunken werden und im Zweifelsfall – wenn das Getränk zum Beispiel während dem Toilettengang unbeaufsichtigt war – ein neues bestellen. Wie können Betroffene reagieren? Sobald sich der eigene Zustand nach einem Getränk unerklärlich verändert, sollte man sich an Vertrauenspersonen wenden und möglichst schnell einen Arzt aufsuchen. Das gilt auch umgekehrt: Wer den Verdacht hat, eine andere Person stehe möglicherweise unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen, sollte dem Opfer Hilfe anbieten. Hilfe Unterstützung bieten auch Frauennotrufe und Beratungsstellen, die im Landkreis Waldshut unter folgender Nummer zu erreichen sind: 07751-3553.

Viele Vorfälle werden deswegen erst gar nicht zur Anzeige gebracht. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg gab es seit 2017 insgesamt 43 Anzeigen im nachweislichen Zusammenhang mit K.O.-Tropfen, die Tendenz ist abnehmend.

Das zeigen auch die Zahlen der vergangenen fünf Jahre aus dem Landkreis Waldshut: Hier wurden 2017 zwei Fälle, 2018 drei Fälle sowie von 2019 bis 2021 jeweils ein Fall nachgewiesen. Albicker sagt aber auch: „In vielen angezeigten Fällen kann der Nachweis nicht mehr geführt werden. Wie bei allen Straftaten ist auch in diesen Fällen von einem Dunkelfeld auszugehen.“

Eine exakte Erhebung zum Missbrauch von und durch K.O.-Tropfen gibt es nicht. „Diese Fälle fließen je nach Ermittlungsergebnis unterschiedlich in die Statistik ein“, erklärt Albicker. In den meisten Fällen, die in der Region erfasst wurden, kam es zur Anzeige wegen schwerer oder gefährlicher Körperverletzung. Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung machen eine Minderheit aus.

Trotzdem rät Albicker bei Verdacht auf K.O.-Tropfen Anzeige zu stellen, auch um „weitere Opfer vor Schaden zu bewahren“, wie es im Präventionsflyer der Polizei heißt. Auch wenn dem Gang zur Polizei oftmals das Schamgefühl im Weg steht.