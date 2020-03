Zeichen der Solidarität gibt es dieser Tage einige. Öffentliches Musizieren auf dem Balkon zur Abendstunde oder von Kindern gemalte Regenbogen in den Fenstern, um nur zwei Beispiele zu nennen. Seit Beginn der Kontaktsperre tauchen aber vielerorts in der Region kleine, bunt bemalte Steine am Wegesrand auf. Wer sie gestaltet hat, bleibt unbekannt.

Doch die Botschaft ist eindeutig

Ein lieber Gruß dem zufällig Vorbeigehenden und ein von Herzen kommender Wunsch, der jedem gilt, der den Stein erblickt. „Bleibt gesund!“ steht auf diesem Exemplar, das unsere Leserin Heide Burkhardt im Görwihler Ortsteil Oberwihl fotografiert hat. Ein Regenbogen als Symbol der Hoffnung. Auf Regen folgt Sonnenschein und es gibt immer einen Grund zu lächeln – und sei er auch noch so klein.

