Es gab keine Überraschung bei der Nominierungsversammlung der Sozialdemokraten für die Bundestagswahlen in der Bonndorfer Stadthalle. Mit überwältigender Mehrheit stimmten die Delegierten von 21 Ortsvereinen des Wahlkreises Waldshut-Hochschwarzwald (288) für Rita Schwarzelühr-Sutter als SPD-Kandidatin bei der Bundestagswahl im September 2021. Die Bundestagsabgeordnete war einzige Bewerberin und erhielt 65 von 68 abgegebenen Stimmen bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Unterstützung durch Ministerin

Versammlungen in diesen Monaten haben einen Hauch von Skurrilität. Dort wo sonst 1700 Menschen in der großen Stadthalle in Bonndorf Platz haben, verloren sich die 70 angereisten Delegierten auf ihren Stühlen. Die eigens zu dieser Tagung aus Berlin angereiste Umweltministerin Svenja Schulze merkte dazu an: „Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, später werden wir auf Fotos sehen, wann das war!“

Kreis Waldshut Klares Votum: Rita Schwarzelühr-Sutter tritt erneut für die SPD bei der Bundestagswahl an Das könnte Sie auch interessieren

Die Chefin der Parlamentarischen Staatssekretärin lobte die Arbeit von Rita Schwarzelühr-Sutter. „Sie ist fachlich absolut kompetent. Bei ihren Argumenten muss sich manch einer warm anziehen und sie ist absolut loyal, das ist in der Politik nicht selbstverständlich.“

Umweltministerin: Die SPD hat gute Chancen

Sie würde gerne mit ihr über diese Legislaturperiode hinaus zusammenarbeiten, betonte die Ministerin. Wirtschaft und Gesellschaft befänden sich im Wandel, getrieben vom Klimawandel und der Pandemie. Dabei solle es aber sozial gerecht zugehen, dafür stünde ihre Partei. Der Umbau müsse klug und nachhaltig gestaltet werden. Sie betonte auch: „Die SPD hat bei der Bundestagswahl bessere Chancen, als heute mancher denkt!“ Sie spielte darauf an, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht mehr antritt und die „drei Männer“ (Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz) „alle schlagbar“ seien.

Die Kandidatin

In ihrem „Bericht aus Berlin„ sprach Rita Schwarzelühr-Sutter fast das ganze Spektrum der Regierungsarbeit an. Sie redete über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Menschen, Wirtschaft, Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Landes. „Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz!“, betonte sie. Sie erklärte, dass die Sozialdemokraten Deutschland in eine gute Zukunft führen wollen. Die vergangenen Jahrzehnte waren von einer „Beschleunigungsmaschinerie des immer schneller, höher und weiter“ getrieben.

Dafür möchte die Kandidatin eintreten

Corona und die Klimakrise zeigten, dass es so nicht weitergehen könne. Zu meistern seien diese Herausforderungen nur, wenn Wirtschaft, Ökologie und das soziale Miteinander im Einklang seien. Es gelte, jetzt die richtigen Impulse in Wirtschaft und Gesellschaft zu setzen, Generationengerechtigkeit zu gewährleisten und soziale Gerechtigkeit zu stärken. Für den sozialen und ökologischen Wandel brauche es Innovationen, Investitionen, Anreize und Förderung vor Ort.

Hochrhein Protest gegen deutsche Atom-Exporte an Schweizer Kernkraftwerke Das könnte Sie auch interessieren

Die Abgeordnete sprach den Ausbau naturverträglicher erneuerbarer Energien im Schwarzwald an. Bonndorf zeige, dass trotz Windrädern „hier ein Hotspot des Roten Milan“ sei. „Dicke Bretter gibt es auch im Wahlkreis zu bohren“, erklärte Rita Schwarzelühr-Sutter. Sie nannte die Stichworte Motorradlärm, die Rheintalbahn, die Problematik der Endlagerung von Atommüll, die sich seit Jahren dahinziehende Sperrung der Albtalstrecke, Naturschutz, den nicht gebauten Stadttunnel Freiburg und eine ordentliche Gesundheitsversorgung. „Es ist mir eine Herzenssache, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Region in Berlin zu vertreten“, rief die Abgeordnete den Delegierten zu.