Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat entschieden: Der Landkreis Waldshut darf von Jägern aus der Schweiz, die eine Pacht in Deutschland betreiben, nun doch deutlich mehr Jagdsteuer verlangen als von den einheimischen Jägern. Wie der VGH in ihrer aktuellen, auf dessen Homepage veröffentlichten Pressemitteilung schreibt.

Der Kläger bekommt zunächst Recht

Damit hat der VGH im Berufungsverfahren das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg vom Oktober 2021 geändert. Ein deutscher Staatsangehöriger, der in der Schweiz wohnt, klagte gegen den Jagdsteuerbescheid für das Jagdjahr 2019/2020 des Landkreises Waldshut und bekam in Freiburg zunächst Recht. Der Landkreis wiederum ging in Berufung.

Diese Satz hat der Landkreis erhoben

Wie es in der aktuellen Pressemitteilung heißt, besitzt der Kläger im Landkreis eine Jagd mit 124 Hektar, für die er jährlich eine Pacht von etwa 2900 Euro bezahlt. Aufgrund seiner Satzung zur Erhebung der Jagdsteuer veranlagte der Landkreis den Kläger mit einem Steuersatz von 60 Prozent des Jahreswerts seiner Jagd. Der Steuersatz für im Inland ansässige Jäger betrage hingegen nur 4,5 Prozent.

Mit dem Grundgesetz vereinbar

Das VGH erklärt: „Die im Landesgesetz vorgegebene jagdsteuerliche Begünstigung der im Inland ansässigen Jäger – und der diesen gleichgestellten Unionsbürger – ist mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes vereinbar.“

Jagd für Inländer attraktiv halten

Die Begünstigung beruhe auf einem hinreichend tragfähigen Differenzierungsgrund. Mit der Begünstigung der Inländer verfolge der Gesetzgeber das legitime Ziel, die Jagdausübung für sie attraktiv zu gestalten und das Reservoir an einheimischen Jägern mit Blick auf die Ziele des Jagdrechts (das heißt Schutz vor Wildschäden, Gewährleistung eines artenreichen und gesunden Wildbestands sowie Wahrung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege) ausreichend groß zu halten, heißt es in der Begründung des VGH.

Der Einwand des Klägers

Der Einwand des Klägers: Er sei deutscher Staatsbürger, habe die deutsche Jägerprüfung abgelegt und besitze einen deutschen Jagdschein. Deshalb habe er Anspruch auf eine Besteuerung zum niedrigen Satz. Das VGH hält dagegen: „Bei der Konstellation des Klägers handelt es sich um eine (seltene) Ausnahme, die der Landkreis im Rahmen seiner Typisierungs- und Vereinfachungsbefugnis hat vernachlässigen dürfen.“

Wie der VGH abschließend schreibt, sei eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen worden. Dagegen könne der Kläger jedoch Beschwerde einlegen.

