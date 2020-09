von sk

Das Programm für das Herbstsemester der Kinderuni Hochrhein war bereits in trockenen Tüchern und die Vorfreude auf die spannenden Vortragsthemen groß. Nach langer und intensiver Diskussion musste sich das Organisationskomitee dann letztlich doch dazu durchringen, die Kinderuni dieses Jahr nicht auszutragen. Gründe hierfür waren vor allem die unklare Covid-19 Entwicklung in den kommenden Wochen und die damit verbundenen strengen Hygienekonzepte an den beiden Vortragsorten, die bei 8-12 jährigen Kindern als schwer umsetzbar schienen. Die Gesundheitsrisiken für die jungen Studierenden aber auch für das ehrenamtliche Helferteam, das teilweise zur Risikogruppe zählt, ließen die Vernunft gegenüber dem Herzblut gewinnen. Die gute Nachricht ist, dass alle Vortragenden für eine Austragung im Herbst 2021 oder später zur Verfügung stehen.