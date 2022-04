von Susanne Eschbach

Kinder mit einem besonderen Erziehungsbedarf erhalten die Chance, die Struktur in einem geordneten Familienleben kennenzulernen. Um diesen Kindern ein weiteres Zuhause zu geben, weil sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr in der eigenen Familie leben können, ist die Pro Juve Caritas Kinder- und Jugendhilfe immer auf der Suche nach Familien, die ein oder zwei Kindern einen Platz bieten können.

Welche Hintergründe gibt es?

Unabhängig davon, ob die Kinder aus den Familien genommen wurden, oder die Eltern dies als Unterstützung sehen und die Hilfe zur Erziehung beantragt haben.

„Es gibt Kinder, die in einer Familie besser aufgehoben sind, als in einer von vier Wohngruppen bei uns in der Einrichtung.“ Isabel Hofmann

So erklärt es die pädagogische Leiterin der Pro Juve Caritas Kinder- und Jugendhilfe, Isabel Hofmann.

Eine wichtige Voraussetzung ist es allerdings, dass eine Bezugsperson in der Familie eine Betreuungsperson in einer Erziehungsstelle sein muss. Das können Erzieher, Sozial- oder Heilpädagogen sein.

Vier Kinder in drei Erziehungsstellen

Aktuell sind bei der Pro Juve Kinder- und Jugendhilfe vier Kinder der Einrichtung in drei so genannten Erziehungsstellen untergebracht. Pro Juve ist die einzige Einrichtung im Kreis Waldshut, die solche Erziehungsstellen anbietet.

Weitere Erziehungsstellen bieten Jacoby in Trägerschaft von h&p Kinder, Jugend-und Familienhilfe gGmbH Baden-Württemberg und die Erziehungsstelle Neumann in Trägerschaft Christophorus Jugendwerk Breisach-Oberrimsingen.

Kontakt Der Bedarf an Erziehungsstellen ist sehr hoch, wie es Isabel Hofmann betont. Wöchentlich erhalte sie mehrere Anrufe von Jugendämtern aus ganz Deutschland, ob sie eine Stelle zur Verfügung hätte. Wer ein oder zwei Kindern aus der Pro Juve Caritas Kinder- und Jugendhilfe ein Zuhause geben möchte und über eine entsprechende Ausbildung verfügt, kann sich direkt per E-Mail bei Isabel Hofmann (isabel.hofmann@projuve-cjh.de) wenden.

Jenny Beeckmann bietet gemeinsam mit ihrem Mann und den drei eigenen Kindern, seit zwei Jahren einem sechsjährigen Mädchen einen Platz in der Familie. Judith Zwigart mit ihrer Familie stellt Pro Juve bereits seit knapp elf Jahren zwei Erziehungsstellen zur Verfügung.

Jenny Beeckmann ist Erzieherin und hat bereits bei Pro Juve gearbeitet. Bei Judith Zwigart ist nicht nur sie selbst, sondern auch ihr Mann ausgebildeter Erzieher.

Weitere Kinder in der Familie

Bevor Judith Zwigart zwei Erziehungsstellen zur Verfügung gestellt hat, war sie bereits Pflegemutter für zwei Kinder. Das Paar selbst hat zwei eigene Kinder, die gemeinsam mit den Pflegekindern groß geworden sind. „Unsere Kinder kannten es nicht anders, als dass noch weitere Kinder bei uns in der Familie sind“, so Zwigart.

Jenny Beeckmann hatte sich über eine Erziehungsstelle Gedanken gemacht, als sie mit ihrem dritten Kind schwanger war. „Ich wusste, ich werde nicht mehr an meine ursprüngliche Arbeit zurückkehren“, erzählt sie. Denn mit drei Kindern sah sie dazu keine Möglichkeit.

Der erste Schritt

Sie setzte sich mit Isabell Hofmann in Verbindung und bot ihre Unterstützung an. Zur gleichen Zeit hat die Familie ihr Wohnhaus umgebaut, um die entsprechenden Rahmenbedingungen für ein weiteres Kind in der Familie zu schaffen. „Es war spannend, ein Kinderzimmer einzurichten, und man nicht weiß, für wen eigentlich“, erinnert sie sich.

Von der Idee bis zur Realisierung der Pläne, ein Kind in die Familie zu holen, hat Jenny Beeckmann ihren Mann und ganz wichtig auch die drei eigenen Kinder an die Seite geholt.

„Unsere Kinder waren bereits beim ersten Gespräch mit dabei und haben bis heute Mitspracherecht.“ Jenny Beeckmann

Und bis heute werden die eigenen Kinder gesehen und gehört. Aber auch die weitere Familie wie die Eltern, Schwiegereltern und die Großeltern der jungen Frau, sind in die Pläne mit einbezogen worden. „Das ist ganz wichtig, dass die gesamte Familie dahintersteht und Rückhalt gibt“, erklärt Jenny Beeckmann. Und dann war es da, das Kind.

„Es ist eine Überraschungstüte“, sagt Judith Zwigart. „Denn es passieren Sachen, die vorher einfach nicht planbar sind.“

Der Bedarf an Erziehungsstellen für Kinder mit einem besondern Erziehungsbedarf wird immer größer. Darum ist die Pädagogische Leiterin Isabel Hofmann von der Pro Juve Caritas Jugendhilfe Hochrhein auf der Suche nach Unterstützung. | Bild: Susanne Eschbach

Bevor die endgültige Entscheidung fällt ob und welches Kind in die Familie kommt, findet eine Kennenlernzeit statt. „Deren Dauer ist nicht festgeschrieben“, erklärt Isabel Hofmann. Und darum ist es wichtig, dass sich auch die Familien untereinander austauschen. Zwischen Jenny Beeckmann und Judith Zwigart ist so eine Freundschaft entstanden und auch die Kinder haben sich inzwischen angefreundet.

Obwohl sich Pro Juve intensiv Gedanken darüber macht, welches Kind in einer Familie besser aufgehoben ist und in welcher, kommt es vor, dass es einfach nicht passt. „Das kann seitens der Familie sein, aber auch das Kind darf entscheiden, ob es in diese Familie möchte. Hat die Familie das Gefühl, dass es nicht passt, ist es natürlich nicht leicht, das einem Kind beizubringen“, so Hofmann weiter.

Aber auch wenn es passt und ein Kind in die Familie kommt, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass das Kind auch weiterhin regelmäßigen Kontakt zur Herkunftsfamilie hält. Auch das kann nach Aussage von Jenny Beeckmann und Judith Zwigart, durchaus eine Herausforderung sein. Denn Eifersucht, seitens der Herkunftsfamilie, ist nicht selten.

„Die eigentlichen Eltern sehen, dass die Familien, in denen ihre Kinder untergebracht sind, den Kindern ein Leben schenken, wozu sie so aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage waren“, erklärt die Pädagogische Leiterin.

Die Frage nach der Abgrenzung

Weil es immer Gründe geben kann, dass ein Kind die Familie wieder verlassen wird, ist auch eine gesunde Abgrenzung wichtig.

„Man muss in der Lage sein, ein Kind wieder loszulassen.“ Judith Zwigart.

Denn es ist das Jugendamt, das in enger Abstimmung mit Pro Juve entscheidet, wie lange ein Kind in der Familie bleibt. „Man steht immer vor neuen Herausforderungen“, fasst es Jenny Beeckmann zusammen. „Wichtig ist, für alles offen und auf alles gefasst sein.“

Erziehungsstelle ist keine Pflegefamilie

Eine Erziehungsstelle ersetzt keine Pflegefamilie und das muss klar unterschieden werden. „Zum einen kommen in die Erziehungsstelle in der Tendenz Kinder mit einem höheren Bedarf als in Pflegefamilien. Wobei das oft erst im Laufe der Hilfe deutlich wird, was die Kinder alles mitbringen“, so Isabel Hofmann weiter.

Zum anderen sei oft der familiäre Hintergrund bei Erziehungsstellen-Kindern deutlich belasteter und die Elternarbeit herausfordernder.

„Da ist es dann von Vorteil, dass in der Erziehungsstelle eine Fachkraft ist.“ Isabel Hofmann.

In den vergangenen Jahren hat aber die Anzahl der Erziehungsstellen stark zugenommen, „weil dieses Modell einfach eine angemessene Bezahlung für die geleistete Arbeit bietet und Pflegefamilien häufig mit den Kindern auf Dauer an ihre Grenzen kommen“, erklärt die Leiterin.

Der große Unterschied ist auch die Anbindung an die Einrichtung Pro Juve und vor allem die regelmäßige Unterstützung durch den Psychologischen Fachdienst, mit denen regelmäßige Gespräche, Supervisionen, Spieltherapien für die Kinder und auch kurzfristige Kriseninterventionen stattfinden.