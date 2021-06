von Doris Dehmel

Seit dem Jahr 2018 werden in Dogern die Elternbeiträge für den Kindergarten St. Clemens jährlich angepasst. Dabei ist man mit dem jetzt erreichten Kostendeckungsgrad von 14,3 Prozent von den von den Verbänden vorgeschlagenen 20 Prozent noch weit entfernt.

„Die Anhebung der Kindergartengebühren ist eine politische Entscheidung und darf nicht über die Familienfreundlichkeit der Gemeinde entscheiden“, so Bürgermeister Fabian Prause. Der Rathaus-Chef versicherte, dass er die Familien nicht überfordern wolle.

Zugeständnisse an Eltern

Längst nicht allen Eltern sei klar, dass in Dogern nur für 11 Monate Kindergartengebühren erhoben werden und bei der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten lediglich 6 Stunden und nicht die tatsächlichen 6,5 Stunden berechnet werden. Wäre dies nicht der Fall wäre der Elternbeitrag pro Monat um 11 Euro höher.

Ehe der Beschluss mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung gefasst wurde, entfachte sich eine Diskussion, in der ein Aussetzen der jetzigen Anpassung ebenso gefordert wurde wie eine generell kostenfreie Betreuung von Kleinkindern.

Die neuen Tarife

Mehrheitlich entschied das Gremium an dem seit Jahren eingeschlagenen Weg einer moderaten Erhöhung festzuhalten. So wird ab dem neuen Kindergartenjahr in der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und ab dem 3. Lebensjahr für das 1. Kind 133 Euro fällig, für das 2. Kind 103, das 3. Kind 69 Euro und ab dem 4. Kind 23 Euro. Dabei wird für Kinder ab zwei Jahren und neun Monaten wie bisher bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres der doppelte Betrag erhoben.

In der Krippengruppe für Kinder ab einem Jahr sind für das erste Kind 395 Euro, für das zweite 293 Euro, das dritte 199 und ab dem vierten Kind 78 Euro zu zahlen.