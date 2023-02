Pünktlich zum Tag der Kinderhospizarbeit sind zehn Familienbegleiterinnen des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes im Landkreis Waldshut einsatzfähig. Der Dienst wird unter dem Dach des Malteser Hilfsdienstes koordiniert.

Ausbildung in Theorie und Praxis

In den vergangenen Wochen sind sie an sechs Tagen theoretisch auf ihre neue ehrenamtliche Arbeit vorbereitet worden. Jetzt beginnt die Praxisphase, während der sie im Kinderpflegedienst oder in Schulkindergärten mitarbeiten. Danach folgt eine intensive Nachschulung.

Ab sofort können schwerkranke Kinder und Jugendliche, Geschwister sowie Kinder, die bei einem lebensverkürzt erkrankten Elternteil leben, von einer Familienbegleiterin besucht werden. Es handelt sich nicht um medizinische Betreuung. „Es steht die Lebensfreude des Kindes im Vordergrund und gleichzeitig hat die geschulte Ehrenamtliche das gesamte Familiensystem im Blick“, erklärt Koordinatorin Stefanie Schneider vom Malteser Hilfsdienst. Die Begleiterin bleibe in schweren Momenten und schenke Aufmerksamkeit sowie ein offenes Ohr.

Bislang eine Lücke im Kreis Waldshut

Vor fast einem Jahr hat der Malteser Hilfsdienst, nach der Gründung eines ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes 2017 im Landkreis Lörrach, die Lücke im Landkreis Waldshut geschlossen. Bis dahin ist der Landkreis von Lörrach aus betreut worden. Soll die Betreuung längerfristig sein, benötigt es kurze Wege. Alleine im Kreis Waldshut gibt es 200 Familien, die sich über die Betreuung einer Familienbegleiterin freuen würden.

36 solcher ambulanten Einrichtungen für schwerstkranke Kinder und Jugendliche gibt es in Baden-Württemberg. 13 davon werden vom Malteser Hilfsdienst betrieben.

Ein Büro in Bad Säckingen und eines in Lauchringen

Um den Landkreis besser abdecken zu können, sind zwei Büros eingerichtet worden. Ein Büro ist in Bad Säckingen und eins in Lauchringen. Obwohl die ersten Familienbegleiterinnen ausgebildet sind, ist der Malteser Hilfsdienst weiter auf der Suche nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die bereit sind, Familien mit schwerstkranken Kindern zu betreuen.

Kontakt Wer sich über die ehrenamtliche Mitarbeit informieren möchte, kann sich direkt an die Koordinatorin Stefanie Schneider, Telefon 0151 73033408 oder E-Mail stefanie.schneider@malteser.org wenden.

Um ehrenamtliche Helfer über die künftige Arbeit zu informieren, finden regelmäßige Informationsabende statt. Die Helfer des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes begleiten Familien, in denen ein Kind oder Jugendlicher an einer fortschreitenden und lebensverkürzenden Krankheit leidet. „Was ein sterbenskrankes Kind für ein Familiensystem – Eltern, Geschwister und Freunde – bedeutet, ist für Nichtbetroffene schwer nachvollziehbar“, erklärt die Koordinatorin aus dem Landkreis Lörrach, Verena Berg-Oestringer.

Hilfe, wenn Familien an ihre Grenzen kommen

„Der gesamte familiäre Alltag ist durch die Erkrankung des Kindes oder Jugendlichen geprägt und wird danach ausgerichtet.“ Nicht selten kommen Geschwisterkinder zu kurz und das Familiensystem gerät an seine Grenzen. Genau da greift die Arbeit der Ehrenamtlichen.

Die Helfer haben keine pflegerischen oder medizinischen Aufgaben. Es geht alleine darum, Zeit zu schenken und damit diese Familien zu entlasten. Das kann ein Ausflug mit den Geschwisterkindern sein oder eine Betreuung, damit die Mutter vielleicht einmal zum Friseur gehen kann. Die Helfer begleiten die Kinder und jungen Menschen bereits ab der Diagnose, spenden Trost und geben Halt oder konkrete Hilfe bei der Bewältigung des Alltags.