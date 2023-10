Lottstetten vor 1 Stunde

Kind (9) wird von Anhänger überrollt – Rettungshubschrauber kommt

Tragischer Unfall an der Hauptstraße in Lottstetten: Der Junge stürzt mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg und gerät unter den Anhänger. Der Autofahrer (63) will in eine Hofeinfahrt biegen – dann passiert es.