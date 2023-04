Hochrheinstrecke vor 2 Stunden

Achtung Bahnpendler! Der Zugverkehr zwischen Schaffhausen und Lauchringen wird heute eingestellt

Der Streik ist vorbei und dennoch werden keine Züge fahren: Am Freitag, 21. April, ab 22.20 Uhr, beginnen die Bauarbeiten am Bahnhof in Schaffhausen. Bahnreisende müssen mehrere Wochen auf Ersatzbusse umsteigen.