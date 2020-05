von sk

Situation im Kreis Waldshut

Der Stand der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen bleibt auch am 15. Mai bei 311 Personen. Die Zahl der Genesenen steigt auf 270 (plus 8). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 35 Menschen. Nach Informationen des Gesundheitsamtes befinden sich weiterhin zwei Personen in stationärer Behandlung im und außerhalb des Landkreises.

Situation im Kreis Lörrach

Kreis Lörrach: Im Landkreis Lörrach ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Wie das Landratsamt Lörrach mitteilt, handelt es sich um eine über 70-jährige Person. Damit sind mittlerweile 56 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Neue positive Befunde lagen dem Gesundheitsamt Lörrach, Stand 15. Mai, 16 Uhr, nicht vor.

Damit liegt die Zahl der bestätigten Infektionen weiterhin bei 662. 491 Personen gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) liegt bei 1,3. Im Krankenhaus werden aktuell noch sieben Covid-19-Patienten behandelt, von denen einer beatmet wird.

Blick in die Schweiz

Kanton Basel-Stadt: Mit Stand Freitag, 15. Mai 2020, 8.30 Uhr, liegen 972 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies ist ein Fall mehr als am Vortag. 897 Personen der 972 positiv Getesteten und damit mehr als 90 Prozent sind wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt weiterhin unverändert 50. Aktuell befinden sich sechs Einwohner des Kantons Basel-Stadt aufgrund einer Covid-19-Infektion in Spitalpflege in einem baselstädtischen Spital. Total sind es elf Personen (inklusive außerkantonale und ausländische Patienten). Insgesamt drei Personen benötigen Intensivpflege. Die anderen Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Kanton Basel-Landschaft: Die Zahl der Genesenen im Kanton Basel-Landschaft steigt weiter. Stand Freitag, 15. Mai, gelten mittlerweile 791 Personen wieder als geheilt (plus 1). Die Zahl der Infizierten liegt unverändert bei 837, ebenfalls unverändert ist die Zahl der Todesfälle (34). Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt bei 12.

Kanton Aargau: 1177 bestätigte Fälle liegen derzeit im Kanton Aargau vor (3 mehr als am Donnerstag). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 43. Zwölf Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, davon muss eine Person auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Laut einer Schätzung des Kantonsärztlichen Dienstes gelten im Aargau rund 1060 Personen als geheilt.

Kanton Schaffhausen: Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen liegt am 15. Mai, 10.15 Uhr, bei 78 (unverändert). Sechs Patienten (-1) liegen im Spital, drei von ihnen (unverändert) auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei sechs.

So ist die Lage in der gesamten Schweiz