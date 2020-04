von SÜDKURIER-Redaktion

Situation im Landkreis Waldshut

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Waldshut ist im Vergleich zum Vortag gleich geblieben. Sie liegt weiterhin bei 283 bestätigten Covid-19-Fällen (Stand 20.04.2020, 16 Uhr). Dagegen hat sich die Zahl der Genesenen leicht von 172 auf 177 erhöht. Bisher sind 27 Todesfälle im Kreis zu beklagen. Die Zahl der Todesopfer hat sich damit gegenüber dem Vortag um zwei erhöht.

Personen mit Covid-19-Infektion und davon Genesene in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 20. April 2020. | Bild: Landratsamt Waldshut

Bei den Erkrankten handelt es sich um 122 Männer und 161 Frauen. 30 Personen befinden sich in stationärer Behandlung in Kliniken im oder außerhalb des Landkreises. 1153 Personen waren bisher negativ im Befund.

Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Situation im Kreis Lörrach

Zwei weitere Personen, beide über 70 Jahre alt, sind seit gestern im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 31 Todesfälle im Landkreis.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen hat sich seit gestern um fünf auf insgesamt 553 Fälle erhöht (Stand 20. April, 16:30 Uhr). Zurzeit werden 39 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon müssen neun beatmet werden.

Mittlerweile liegen dem Gesundheitsamt 3117 negative Abstrichergebnisse vor. Insgesamt sind mittlerweile 321 Personen mit bestätigter Covid-19-Infektion wieder gesund aus der Quarantäne entlassen worden.

Blick in die Schweiz:

Kanton Basel-Stadt: Mit Stand Montag, 20. April, 9.30 Uhr, liegen insgesamt 933 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies ist einer mehr als am Vortag. 770 Personen der 933 positiv Getesteten und damit leicht mehr als achtzig Prozent sind wieder genesen. Im Kanton Basel-Stadt liegen zwei weitere Todesfälle aufgrund einer Covid-19-Infektion vor. Verstorben sind zwei Frauen im Alter von 85 und 98 Jahren. Beide litten unter Vorerkrankungen. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt nummehr insgesamt 42. Zahlen zu den Hospitalisationen sind ab Dienstag wieder verfügbar.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft nahm die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle seit dem Vortag um fünf auf 806 zu. Als geheilt gelten davon 664 Menschen. Unverändert sind es 25 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Kanton Aargau: Im Kanton Aargau liegen Stand 20. April zurzeit 1012 bestätigte Fälle vor (9 mehr als am Vortag). Bisher sind total 28 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben (3 mehr als am Vortag). Am Sonntag, 19.04.2020 wurden 1003 Fälle gezählt (16 mehr gegenüber

Vortag), bei der Anzahl Todesfälle gab es keine Veränderung. Am Samstag, 18.04.2020 wurden 987 Fälle gezählt (27 mehr gegenüber Vortag), die Anzahl Todesfälle stieg auf 25 (1 mehr als am Vortag).

45 Personen sind zurzeit hospitalisiert. Davon werden 16 Personen auf Intensivstationen behandelt, wovon 16 Personen künstlich beatmet werden müssen. 2 Personen sind auf der Intermediate Care Unit Überwachungsstation. Gemäß einer Schätzung des Kantonsärztlichen Dienstes gelten im Aargau rund 640 Personen als geheilt.

Im Kanton Schaffhausen gibt es aktuell (Stand 20. April 2020, 9.30 Uhr) 63 Covid-19-Infektionen (+1). Sechs Patienten (unverändert) werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation. Nach wie vor gibt es nur einen Corona-Toten in diesem Kanton.

Eine Übersicht über die aktuelle Situation in der gesamten Schweiz finden Sie hier: