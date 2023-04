Markus Boll vom Betriebsmanagement der Südbadenbus (SBG) in der Niederlassung Waldshut und Betriebsratsvorsitzender klingt am Freitagmorgen, 21. April, ein bisschen stolz beim Telefonat mit dem SÜDKURIER: „Alle unsere Mitarbeiter haben sich am Streik beteiligt. Auch, die die normal frei gehabt hätten, sind gekommen.“

Mit Schildern und Transparent vor den Bussen

Wie angekündigt, ist kein Bus vom Hof im Depot in der Robert-Gerwig-Straße beim Bahnhof gefahren. Auch die Busse auf den der Niederlassung Waldshut angegliederten Linien in Schopfheim, Rheinfelden und Todtnau standen Boll zufolge still.

Markus Boll (links) und Uwe Stehle halten ein Streikschild vor einem SBG-Bus. | Bild: SBG/Markus Boll

Mit Schildern und Transparent stellten sich die SBG-Mitarbeiter in Waldshut demonstrativ vor die roten Busse. Um 11 Uhr nahmen sie ihre Arbeit wieder auf.

Bahn- und Busverkehr waren auch am Hochrhein von 3 bis 11 Uhr lahm gelegt.

