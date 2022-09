von Ursula Freudig

„Ich habe nichts zu verlieren“, sagt die in Tiengen lebende Multimediakünstlerin Kate Who alias Katharina Michael mit Blick auf ihre Bewerbung für den European Song Contest (ESC) 2023. Mit dem Song „On Fire“ tritt sie beim Vorentscheid in der Schweiz an.

Beim NDR gab es für sie keine Möglichkeit

„Nachdem es für mich keine Möglichkeit gab, mich beim NDR für Deutschland zu bewerben, habe ich den Song beim Schweizer Fernsehen eingereicht“, erklärt Kate Who. Auf Youtube ist das entsprechende Musikvideo zu sehen. Zusätzlich ein Intro-Video, das die Künstlerin bereits vor einigen Wochen ins Internet gestellt hat.

So wird der Schweizer Vertreter am ESC bestimmt Nachdem die Frist zum Einreichen der Beiträge beim Schweizer Fernsehen (SFR) am Donnerstag, 8. September, 22 Uhr, abläuft, wird ausgewählt. Laut Information des SFR auf seinen Internetseiten bestimmen 100 ausgewählte Zuschauer in einem mehrstufigen Selektionsprozess mit, wer mit welchem Song die Schweiz am European Song Contest 2023 vertreten wird. Das Zuschauerpanel wird ergänzt durch eine 20-köpfige internationale Fachjury, die ihre Expertise als Mitglied der jeweiligen Eurovision Länderjurys schon unter Beweis gestellt haben. Wie bei den internationalen ESC-Shows zählen die Stimmen zu je 50 Prozent. Der Siegersong und der Künstler werden Anfang 2023 bekannt gegeben.

Ein Thema, das alle Menschen beschäftigt

„Es geht in meinem ESC-Song um die Erde, die unser aller Haus ist“, erzählt die in Tiengen lebende Ausnahmekünstlerin. „On Fire“ hat ein Thema, das sie selbst und mittlerweile fast alle Menschen beschäftigt oder das zumindest allen bekannt ist. Es geht in dem Song um die Natur, unser Umgang mit ihr, speziell um das Bewusstmachen der Erderwärmung und deren bedrohliche Auswirkungen.

Sie geht eigenwillige künstlerische Wege

Wer Kate Who und ihre Kunst kennt, weiß, dass sie alles andere als Mainstream ist. Sie geht eigenwillige künstlerische Wege und arbeitet dabei multimedial mit Text, Musik, Tanz und Video. Und sie macht alles selber, auch ihre Kostüme. Für die professionelle Aufbereitung der Musik geht sie immer ins Tonstudio von Markus Florian in Lauchringen.

Ein guter Bekannter hat den Song geschrieben

Etwas weicht ihr ESC-Song „On Fire“ aber doch von ihrem bisherigen künstlerischem Vorgehen ab: Ein sehr guter Bekannter hat den Text von „On Fire“ geschrieben und er kommt mit ihren Worten, doch etwas „mainstreamtauglicher“ rüber als ihre bisherige Produktionen.

Was jetzt passiert, lässt sie auf sich zukommen

Was immer bei der Bewerbung herauskommt, für Kate Who hat es sich schon jetzt gelohnt. Sie freut sich, dass ihr Video schon etliche Mal angeklickt wurde und lässt alles Kommende ruhig auf sich zukommen. Corona war auch für sie eine schwierige Zeit, umso froher ist sie, endlich wieder neben ihrer Tätigkeit als Fitnesstrainerin, künstlerisch in viele Richtungen aktiv sein zu können.

Mitte September ist sie bei „Kunst und Kultur in der Fabrik“ in Lauchringen mit dabei. Ihr letztes großes öffentliches Konzert war Ende 2018 in Gurtweil anlässlich des Herauskommens ihres sechsten Albums.