von SK

Die Lieder der Rockband Queen begeistern seit Jahrzehnten Millionen Fans weltweit. Das Musical „We Will Rock You“ lässt die Band und 24 ihrer größten Hits wieder aufleben. Nach Gastspielen auf der ganzen Welt geht das Queen-Musical jetzt in einer neuen Inszenierung der englischen Original-Produktion auf Tour. Vom 25. bis 30. Januar ist die Show im Musical Theater Basel zu Gast.

Die futuristische musikalische Komödie erinnert laut Veranstalter an die legendären Live-Auftritte von Queen. Zwei Dutzend Klassiker wie „We are the Champions“, „Killerqueen“ und „Bohemian Rhapsody“ zelebrieren die Karriere einer der größten Rockbands aller Zeiten. Die Lieder werden in Englisch gesungen, die Dialoge sind auf Deutsch.

So können Sie gewinnen

Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Karten für die Auftaktveranstaltung am 25. Januar um 19.30 Uhr. Um zu gewinnen, senden Sie uns eine E-Mail (an: hochrhein.aktion@suedkurier.de) mit dem Stichwort „Queen“ sowie ihrem vollständigen Namen, Adresse und Ihrer Telefonnummer, unter der wir Sie benachrichtigen können.

Einsendeschluss ist Freitag, 21. Januar, um 12 Uhr. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name im Fall eines Gewinns an den Veranstalter weitergegeben wird. Die Gewinner können die Karten gegen Vorlage ihres Personalausweises an der Abendkasse abholen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.we-will-rock-you.show.