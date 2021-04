Hochrhein Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Kann man auch am Hochrhein Hallenbäder mieten? Herrischried wollte sein Bad vermieten – doch die Corona-Regeln erlauben es nicht

In St. Georgen im Schwarzwald wurde das Hallenbad an Privatpersonen vermietet und die Nachfrage war riesengroß. Am Hochrhein hingegen sprach die Corona-Verordnung dagegen. Die Gesetze wurden also unterschiedlich gedeutet. Ein Blick in das Regel-Wirrwarr.