Zur Person

Florian Schroeder, 40, wuchs in Lörrach auf. Seinen ersten Auftritt hatte er bei Harald Schmidt, in dessen Show imitierte er Prominente in Stimme, Mimik und Gestik, zum Beispiel auch Angela Merkel. Inzwischen zählt er zu den bekanntesten Kabarettisten in Deutschland. Er studierte in Freiburg Philosophie und Germanistik und wohnt mittlerweile in Berlin am Prenzlauerberg. Sein Programm „Neustart“ präsentiert er auch in Lörrach am 22. Oktober um 18 und um 20.30 Uhr im Burghof. Informationen zu Programm und Tickets gibt es auf der Homepage.