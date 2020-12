Seon/Kanton Aargau vor 4 Stunden

Junger Fahrer verpasst Kurve: Auto kracht mit voller Wucht in Hauswand

Zu einem Unfall kam es in der Nacht auf Mittwoch in Seon (Kanton Aargau). Ein blauer VW Golf, besetzt mit drei Jugendlichen im Alter von 17 bis 18 Jahren, verpasste eine Rechtskurve und prallte frontal in eine Hausfassade. Die Jugendlichen im Auto mussten ins Spital gebracht werden.